En Comodoro Py y el Ministerio Público apoyaron a una defensora que denunció a un fiscal

El fiscal federal fue imputado por lesiones leves, violencia de género, privación de la libertad y amenazas (Foto: www.fiscales.gob.ar).

Expresamos nuestro apoyo y acompañamiento a la Defensora Pública Oficial Ana Clarisa Galán Muñoz y compañeras d la jurisdicción salteña q alzaron la voz p/denunciar el acoso laboral y sistemática violencia de género q sufren x parte del Fiscal Federal Francisco Santiago Snopek👇 pic.twitter.com/YwkS0EmLTX — Colectiva de Trabajadoras de Comodoro Py (@DeTrabajadoras) July 11, 2022

La, lasy lasexpresaron, a través de un comunicado, el “apoyo y acompañamiento” a la defensora pública que denunció al fiscal federal Francisco Snopek, por violencia de género en el ámbito laboral.“Es hora de poner fin al largo silencio que se ha mantenido sobre las graves inconductas de”, expresa el comunicado, a través del cual las mujeres manifestaron su “apoyo y acompañamiento” a la defensora oficialMuñoz y “a las compañeras de la jurisdicción salteña que alzaron la voz para denunciar el acoso laboral y la sistemática violencia de género que sufren” por parte de este fiscal.Asimismo, el documento hace referencia a la resolución de la jueza de Violencia de Género de Tercera Nominación de Salta,o, que reconoce que Galán Muñoz “es víctima de violencia de género en el ámbito laboral de parte del fiscal”, y dispuso “medidas de protección urgentes por los hostigamientos y maltratos” sufridos durante seis años.El fiscal federal,por un hecho ocurrido a fines de mayo, en el que están involucrados su pareja y tres policías, fue intimado la semana pasada por Cáceres Moreno a no acercarse a la defensora, quien lo denunció por violencia de género en el ámbito laboral, informaron fuentes judiciales.Según el comunicado de la Colectiva de Trabajadoras del MPD, las Mujeres Trabajadoras de Comodoro Py y las Mujeres Trabajadoras del Ministerio Público Fiscal, en su denuncia, Galán expuso que “desde su designación para actuar ante los Tribunales Orales de Salta, sufre situaciones de violencia psicológica, en la modalidad de violencia laboral” ejercida por Snopek, con quien comparte su ámbito de trabajo.Además, puso de manifiesto “, la diferenciación en el trato entre hombres y mujeres propiciada por el fiscal, lo que la afecta no sólo a ella sino también a su equipo de trabajo, particularmente a mujeres”.“La violencia de género ejercida por el fiscal penal federal Francisco Snopek no resulta novedosa en la ciudad de Salta. Recientemente fue procesado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y la violencia de género ejercida hacia su pareja actual. No se trata de la primera denuncia que se conoce. Su pareja anterior y una trabajadora perteneciente al Ministerio Público Nacional en Salta también lo denunciaron por hechos de la misma categoría”, expresa el documento.Luego, el comunicado señala que “en una clara actitud tolerante respecto de los, la Procuración General de la Nación fue puesta en conocimiento de esta situación de larga data por la Defensoría General” y “omitió deliberadamente avanzar en la investigación” para la sanción de situaciones de esta naturaleza y “archivó el sumario”.Las mujeres denunciaron que Snopek cuenta con, y exigieron al Ministerio Público Fiscal de la Nación que “avance el sumario administrativo al fiscal”, en concordancia con la resolución dictada por Cáceres Moreno, y “aplique las sanciones correspondientes para frenar definitivamente el acoso laboral, el abuso de poder y la violencia de género en esa jurisdicción”.“Así también, acompañamos la valentía y fuerza de nuestras compañeras e instamos se les brinde todo el apoyo institucional. Nunca más van a aprovecharse de la comodidad de nuestro silencio”, indica el comunicado dado a conocer.Cáceres Moreno intimó a Snopek a "abstenerse de cualquier acción que afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad psicológica y laboral, y la seguridad personal" de la defensora.Además, le ordenó realizar la capacitación específica y obligatoria sobre violencia de género, a la vez que dispuso de manera compulsiva el sometimiento a tratamiento terapéutico.La jueza determinó también una consigna fija en el domicilio de la víctima por diez días, y luego rondas policiales periódicas diarias por otros 15 días, además de la realización de informes psicológicos del denunciado.Snopek deberá prestar declaración el 10 de agosto sobre los hechos denunciados.