Anunciaron una inversión de US$ 50 millones ante el inicio de la temporada de incendios

El Gobierno nacional invertirá en los próximos 18 meses 50 millones de dólares en prevención de incendios.

Cabandié: El "95% de los fuegos son debido a la mano del hombre, ya sea por intencionalidad, dolo o imprudencia".

Operativos y euipamiento para el verano

El Gobierno nacional invertirá en los próximos 18 meses 50 millones de dólares ante el inicio de la temporada de incendios forestales lo que representade losegún anunció el ministro de ambiente Juan Cabandié, quien destacó que este viernes llevaráDurante un acto efectuado en Casa de Gobierno, Cabandié aseguró que “vamos a seguir en esta tesitura, invirtiendo y apostando. Creemos fuertemente en la necesidad de preservar, de cuidar, de conservar”. y destacó el trabajo en territorio de las y los brigadistas.Cabandié dijo que "asignar al manejo del fuego una alícuota permitió dar un cambio sustancial" y refirió que "de 195 millones de pesos de presupuesto se pasó en 2022 a $ 6.500 millones".Adelantó que"irá al Juzgado de Victoria para complementar datos que ya tiene la justicia sobre incendios en el Delta" y refirió que "los dueños de esos campos son empresarios, de la justicia o ganaderos"."No tenemos poder de policía, peroseñaló el ministro, y enfatizó en la necesidad de que "aquel que prende fuego sea castigado por la ley".En ese sentido indicó queLuego aclaró que "hay una equivocación muy instalada en el imaginario, en que el fuego lo apagan los aviones, que son una herramienta fundamental", pero "faltaba hacer hincapié en los brigadistas, que no tenían una vinculación con el Estado formal, estaban en una tremenda informalidad y peleando durante 22 años por su convenio colectivo y lo logramos", y puntualizó que ahora están trabajando "en un proceso para implementar una ley de jubilación especial de 900 brigadistas".Por otra parte, manifestó laAl respecto, dijo a Télam que "en su momento tuvo media sanción en el Senado, Pino Solanas la impulsó mucho, después Leonardo Grosso presentó un proyecto que se cayó, lo siguió presentando con el acompañamiento de distintas ONGs. Ahora vamos a volver a impulsarla y esperemos que se apruebe".También abogó porporque "y en la idea de "Y pidió tambiénporque, consideró, "el cambio climático llegó para quedarse y hay que modificar métodos productivos, tener una conciencia ambiental y reducir las emisiones de residuos".Por su parte, Federovisky reforzó quecon la adquisición de "medios aéreos, vehículos, maquinaria e indumentaria para que los brigadistas tuvieran un marco laboral adecuado", de los cuales "se destinaron $ 6.875 millones en las provincias".Habló de "acuerdos de cooperación internacional con Francia y Canadá", en el primero de los casos para "alquiler aerostatos con cámaras infrarrojas y cámaras de visión, autobombas forestales, dos helicópteros que estarán operativos en 2023, el alquiler de un helicóptero con capacidad para 4.500 litros y la capacitación de brigadistas forestales"; y con el país americano para "la compra de dos helicópteros con la más moderna tecnología".E informó sobre la "Sobre la comparecencia en la justicia, Federovisky, explicó que"En esos registros hay una georreferenciación muy precisa, muy especifica, que entendemos que, cruzados con los datos catastrales de las provincias, tiene que indicar sin ningún tipo de duda a quién corresponde cada uno de los campos en los cuales se inician los focos", añadió.Puntualizó que en else destinarán 5.000 hectáreas en los próximos meses para replantar o reforestar con especies locales, con una inversión de $ 1.000 millones.Y respecto al combate de losadelantó que "habrá cuatro centros operativos, porque al de Corrientes le agregamos tres más, en Apóstoles, Misiones; San Luis; y Golondrina, Chubut; con la idea de una sub base en Bariloche y una más permanente en el Delta del río Paraná".Además se informó de unpara laque incluye un avión observador para transportar brigadistas, cinco aerostatos para vigilancia y monitoreo con cámaras infrarrojas y de visión, autobombas forestales, puesta en valor y recuperación de seis helicópteros y capacitaciones a brigadistas.Y que además sede mediano porte con capacidad de arrojar 4.500 litros de agua para la próxima temporada estival.En el mismo sentido, la cartera nacionalla compra de helicópteros Bell 407 GXI equipados para la lucha contra el fuego y helicópteros usados Bell 212, con garantía de ese Estado.También se acordócon capacidad de arrojar cargas de 10.000 litros de agua en cada pasada.