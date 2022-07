El Papa y el rector de la UBA coincidieron en avanzar en el fomento de la educación técnica

Francisco "felicitó a Barbieri por su gestión al frente de la UBA".

El papa Francisco y el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri, coincidieron en la necesidad de seguir fomentando la educación técnica en el país y analizaron la necesidad de una instancia de formación superior que funcione como una escuela de dirigencia política capaz de abordar las cuestiones técnicas de gestión sociales con un contenido humanístico.Durante una, la conversación giró en torno a la problemática social general que atraviesa el país y, en particular, sobre la situación de la educación, según informó la UBA en un comunicado de prensa.Francisco manifestó su apoyo a la labor que se desarrolla en la Universidad de Buenos Aires en la implementación de las escuelas técnicas, cuestión que Barbieri ya había abordado días atrás con el ministro de educación italiano, Patrizio Bianchi.El Papa, quien siguió muy atentamente la creación y la evolución de la Escuela Técnica de Villa Lugano, abierta en 2014 por la actual gestión de la UBA,con salida laboral y con prácticas en empresas de diferentes especialidades.Asimismo, agradeció el acompañamiento que el rector Barbieri realiza al programa Scholas Ocurrentes, que actualmente representa una red en 190 países, integrando a más de 400 mil centros educativos y llegando a más de un millón de niños y jóvenes en todo el mundo.En otro sentido,, que podría cristalizarse en una escuela de dirigencia política, que aborde las cuestiones técnicas de gestión social con un contenido humanístico, apuntando a los futuros dirigentes, con independencia de los partidos políticos.El rector le obsequió una primera edición del libro “Nunca Más”, editado por Eudeba y un ejemplar de “Pichuco. Interpretación gráfica de Aníbal Troilo por Hermenegildo Sabat”, también de la misma editorial.Según el comunicado de la UBA,y por su decisión de no presentarse a una reelección como rector, a pesar de poder hacerlo legalmente" y "remarcó que, de esa manera, se brinda el ejemplo a la juventud y a la sociedad de no perpetuarse en el poder y fomentar la alternancia democrática".