Dictaron prisión domiciliaria para el conductor que atropelló a más de 20 personas

El conductor que atropelló a más de 20 personas. Foto: gentileza Matias Pascualetti

El defensor oficial, Gabriel Galeota.

Fiscal de la causa, Jorge Calle.

El conductor de 62 años que atropelló con su vehículo marcha atrás a 23 personas en la puerta del Teatro Plaza , de la localidad mendocina de Godoy Cruz, recibió este jueves la prisión domiciliaria, informaron fuentes judiciales."Lo que ordenó la jueza es que vaya a la casa, porque no están dadas las condiciones para que permanezca un minuto más en la comisaría y con una especie de detención domiciliaria con monitoreo electrónico", dijo este mediodía el abogado Gabriel Galeota, luego de una audiencia en el Polo Penal Judicial de la ciudad de Mendoza.Por ahora,En caso de no poder reunir ese monto de dinero, desde la noche de este jueves continuará detenido en su domicilio hasta que reúna la cantidad exigida por la justicia, explicaron las fuentes.Al respecto, el abogado defensor contó que hasta el momento no se pagó esa caución y "se ofreció el automóvil de su defendido para este fin, ya que entendemos que con eso podríamos cumplir con lo solicitado"."Está muy angustiado por la situación que ha vivido, está muy preocupado por las víctimas, en las entrevistas siempre pregunto sobre el estado de ellas y su evolución"."El Cuerpo Médico Forense (CMF) le realizó una pericia psicológica y está volcado ese sentimiento de angustia que él tiene por la situación de las víctimas", añadió el letrado.Además, se le consultó al abogado que pasó la noche del domingo y señaló: "Esto está en investigación y es parte de la estrategia defensiva, vamos a esperar que terminen todas las testimoniales, que se realicen las pericias sobre el vehículo y después -si hace falta- la defensa va evaluar una declaración de Díaz", concluyó Galeota.Este martes, el fiscal de la causa, Jorge Calle, imputó al conductor del vehículo por "lesiones culposas graves por la conducción antirreglamentaria e imprudente de un vehículo automotor en la vía publica, agravadas por ser más de una víctima y lesiones leves culposos todo en concurso real".Por esto,, ya que la permanencia en la comisaria en calidad de aprehendido no cuenta con las condiciones necesarias y para ello presentó informe del Cuerpo Médico Forense (CMF).Entre otros argumentos,, por lo que el pedido del fiscal fue fijar una fianza de un millón y medio de pesos para su liberación.En caso de pagar antes la caución recuperaría su libertad, de lo contrario deberá continuar con la prisión en su domicilio con control electrónico.Con respecto al estado de salud de las víctimas, en la mañana del jueves se dio a conocer un nuevo parte médico del Hospital Central que indicó que "Gabriela Rodríguez continua en terapia intensiva y su pronóstico continua reservado, en tanto Alejandra Córdoba y Lidia Palorma evoluciona favorablemente y se encuentran en sala común".En este contexto,dijo sobre lo que ocurrió el domingo que "deben ser muy pocos los antecedentes en la vida de los teatros lo que sucedió, fue mucha fortuna, el personal tuvo lesiones leves; esto tiene que quedar como un registro".Además, Gareca hizo mención sobre las personas lesionadas: "Lo que deseamos es que quienes están internadas se recuperen. Esa noche la capacidad estaba colmada, unas mil personas, y las que estaban en la puerta esperaban saludar a las actrices".El siniestro vial ocurrió al término de la función de la obra "Dos locas de remate" protagonizada por las actrices Soledad Silveyra y Verónica Llinás, cuando el público salía del teatro.En ese momento el conductor del Volkswagen Virtus perdió el control del vehículo, subió a la vereda y se incrustó en la entrada del Teatro Plaza, ubicado frente a la principal plaza de Godoy Cruz, perteneciente al Gran Mendoza.