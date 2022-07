Sigue la ola de calor y persisten los incendios forestales

La ola de calor alcanzará este jueves su pico en España. Foto: AFP

La ola de calor que abarca el sudoeste de Europa desde hace varios días alcanzará este jueves su pico en España, donde las temperaturas superaron el miércoles los 45 grados, a la vez que se multiplican los incendios forestales., es decir, al menos hasta el domingo o quizás hasta mediados de la semana que viene, según los reportes de los organismos meteorológicos.advirtió la Agencia Meteorológica Estatal (Aemet) española, que no prevé, sin embargo, que se bata el récord absoluto de calor en España, de 47,4 grados, registrado en agosto de 2021 en Montoro, en Andalucía.No obstante, se espera un calor aplastante, por encima de los 40 grados, en los valles del Guadiana, el Tajo y el Guadalquivir, en el cuadrante suroeste del país, y en el centro, según la Aemet.Asimismo, la agencia española prevé que las temperaturas mínimas sigan subiendo hasta los 24 a 26 grados en el sur y el centro del país.Andalucía (sur), Extremadura (suroeste), y hasta Galicia (noroeste), de clima tradicionalmente moderado, están en alerta roja.Las temperaturas aflojarán el fin de semana en España, en particular en el sur y el oeste, pero la situación seguirá siendo sofocante en el noroeste mientras la ola de calor se desplaza hacia el norte, hacia Francia y el Reino Unido., según las previsiones del miércoles de Météo-France."Francia está experimentando una ola de calor que se intensificará entre el domingo y el martes", dijeron los meteorólogos y agregaron que "las temperaturas descenderán gradualmente desde el oeste a partir del martes y el miércoles"."El eje de las temperaturas más elevadas se extenderá desde los Pirineos hasta el País del Loira entre el domingo y el lunes, con temperaturas nocturnas que no bajarán de 20 a 25 grados y diurnas que podrán superar los 40 grados en muchos lugares, y localmente los 42 grados", señalaron.Las regiones francesas más afectadas serán el sudoeste y el bajo Ródano (sudeste).Con semejante calor, los incendios proliferan en el sur de Europa. En Grecia, un helicóptero que intentaba apagar un incendio forestal en Samos se estrelló en el mar Egeo, según informaron los guardacostas griegos el miércoles.un incendio en la noche del martes causó la muerte de una persona en la región norteña de Aveiro, según los servicios de emergenciaEl centro del país sigue siendo el más afectado por los incendios forestales, que se reanudaron el martes por la tarde, avivados por el calor y el viento.Clare Nullis, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial en Ginebra, advirtió en los últimos días de una situación crítica de "suelos muy, muy secos" y del impacto de las temperaturas en los glaciares de los Alpes., dos incendios alimentados por "la vegetación seca, especialmente la maleza", según las autoridades, arrasaron 2.700 hectáreas de pinos en la región de Burdeos (suroeste) desde el martes por la tarde.La intensidad de esta segunda ola de calor que afecta al país en un mes podría ser "equivalente" a la mortífera ola de calor de agosto de 2003 (con casi 19.500 muertos en Francia), señaló Matthieu Sorel, climatólogo de Météo-France, que duró dos semanas.Las temperaturas elevadas se extenderán también a otras partes de Europa occidental.la agencia meteorológica (Met Office) emitió una alerta naranja ante una ola de "calor extremo" a partir del domingo, con temperaturas por encima de los 35 grados.