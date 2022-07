Liberaron a la expareja de Roxana Carabajal y será sometido a estudios psiquiátricos

El hombre de 35 años "manifestó que no recuerda algunas situaciones, no sabe qué le pasó, y dijo que necesita ayuda psicológica".

La expareja de la cantante Roxana Carabajal, Gonzalo Koller, quedó en libertad el miércoles al cuidado de familiares mientras es sometido a pericias psicológicas para determinar si puede enfrentar un proceso judicial, luego de que el martes fuera detenido en la ciudad de Rosario con la hija de ambos de 9 años, informaron fuentes judiciales.La decisión fue adoptada por la fiscal que investiga la desaparición de Koller y la hija que tiene con Carabajal, con quien había dejado su domicilio de la ciudad santafesina de Carcarañá el 8 de julio pasado sin notificar a nadie.Tras un pedido de detención solicitado por la fiscal de la ciudad de Casilda, Marianela Luna, lFuentes judiciales dijeron a Télam que ese domicilio corresponde a una madrina de la niña, quien al ser sometida a exámenes médicos se determinó que estaba en "buen estado de salud", informó anoche la Fiscalía.Koller quedó demorado pero la mañana de este miércoles fue puesto en libertad por decisión de la fiscal Luna., sostuvo este miércoles la fiscal.Agregó que el hombre de 35 años "manifestó que no recuerda algunas situaciones, no sabe qué le pasó, y dijo que necesita ayuda psicológica".Además, Luna contó que, con quien viajó a Buenos Aires, La Plata y Rosario."Lo tomó con naturalidad, para ella estaba pasando diferentes situaciones normales con su padre. Dijo que estuvieron en el shopping, le compró juguetes", sostuvo la funcionaria judicial en declaraciones a Radio Casilda.Tras la denuncia de paradero del 8 de julio, cuando Koller dejó de tener contacto con su ex pareja Carabajal y otros familiares, los investigadores siguieron los pasos del hombre en tiempo real a través de sus tarjetas de débito y crédito, que utilizó en tanto en Buenos Aires como Rosario.La fiscal contó que estuvieron a punto de aprehenderlo en un shopping de Rosario, pero la tarea se dificultó porque "había muchísima gente y él llevaba una gorra y un barbijo".Finalmente, los pesquisas supieron que había estado en el domicilio de la madrina de la niña, en Rosario, y apostaron un grupo de policías en el lugar a la espera de que regresaran., dijo la fiscal, para agregar que por ese motivo "parte de la Brigada de Casilda se queda en el lugar y puede dar con este sujeto y la nena en buen estado de salud".La niña fue hallada anoche alrededor de las 19.40 en Anchorena 200 bis de Rosario.Luego, se reencontró con su madre, la cantante santiagueña Roxana Carabajal, quien hoy difundió un video de agradecimiento "de corazón a todos, a todas, a la prensa, a los amigos, a la familia"."Querido pueblo argentino, me estoy por encontrar con mi hijita. Quiero agradecerles con toda mi alma todas las plegarias de amor que han hecho estos días", sostuvo la folclorista en un video difundido por redes sociales."Quiero abrazar con toda mi alma a todas las madres, que Dios y la vida pueda bendecir el corazón y puedan reencontrarse siempre con sus hijos y sus hijas", agregó.Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, por su parte, indicaron que Koller será sometido a pericias psiquiátricas y psicológicas para determinar su situación en esos aspectos, y luego la fiscal del caso evaluará si corresponde imputarle algún delito.