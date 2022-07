Un científico y una científica del Conicet ganaron premios de la Fundación Bunge y Born

Soler Illia se especializa es la síntesis de materiales nanoporosos con aplicaciones en salud, ambiente y energías renovables.

La Fundación Bunge y Born reconoció con el premio Científico 2022 y Estímulo 2022 a los doctores en Ciencias Químicas Galo Soler Illia y María Alejandra Molina, ambos investigadores destacados en Nanociencias, cuyos aportes resultan claves en el estudio de enfermedades, la industria farmacéutica, alimenticia y energética, según informó este miércoles un comunicado de la Fundación.Los ganadores de los premios Científicos 2022, que este año eligió como disciplina a la Nanociencias, fueron dados a conocer este miércoles, mientras que la entrega de los premios, reconocidos como los más relevantes en Argentina, se realizará en el mes de septiembre en el Centro Cultural de la Ciencia (C3).La Nanociencia es la disciplina que estudia los fenómenos y la manipulación de materiales a escala nanométrica (un nanómetro equivale a la millonésima parte de un milímetro).Uno de los ganadores del Premio Científico Fundación Bunge y Born 2022,, diseña y produce nanosistemas con arquitecturas inteligentes y propiedades a medida con métodos químicos inspirados en la naturaleza.Su especialidad es la síntesis de materiales nanoporosos con aplicaciones en salud, ambiente y energías renovables, explicaron desde la fundación.En su justificación, el jurado informó que "el doctor Soler Illia demostró un liderazgo indiscutible en temas relacionados con nanociencias" y destacó su "excelente producción científica y numerosas actividades de transferencia tecnológica desarrolladas en el país y en colaboración con prestigiosos investigadores extranjeros".Galo Soler Illia es doctor en Ciencias Químicas de la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también es profesor, y tiene un posdoctorado en la Universidad de Pierre et Marie Curie.A su vez, es investigador del Conicet en el Instituto de Nanosistemas, de la Escuela de Bio y Nanotecnologías de la Universidad Nacional de San Martín (INS, EByN y Unsam), espacio que fundó y dirige desde 2015, y Decano del Instituto de Nanosistemas (INS, EByN y Unsam); publicó alrededor de 200 artículos en revistas científicas internacionales y libros, que obtuvieron más de 14.000 citas; y fue distinguido con múltiples premios.En tanto,, quien fue distinguida con el premio Estímulo 2022, lidera desde 2016 una línea de investigación orientada a la nanotecnología, para terapias avanzadas en biomedicina y veterinaria, además de diseñar y producir nanosistemas con arquitecturas inteligentes y propiedades a medida.En su caso, el jurado destacó "su capacidad de liderazgo desde muy joven, una excelente producción científica y un amplio reconocimiento de su trabajo, como lo demuestran los importantes premios otorgados por organismos nacionales e internacionales de reconocido prestigio".Molina fue distinguida con el reconocimiento a mujeres en ciencia, otorgado por el MinCyT-Córdoba, el premio "International Rising Talents" For women in science de la Fundación L'Oréal-Unesco, entre otros; es investigadora independiente de Conicet y ayudante de primera con dedicación semi-exclusiva en el Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados (IitemaMA), de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).Luego se perfeccionó en la Universidad Libre de Berlín (2012-2016), beneficiada por una beca de la Fundación Alexander von Humboldt, y durante esos años investigó la utilización de nanogeles como sistemas de liberación controlada de drogas en terapias anticancerígenas.