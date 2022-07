Advierten sobre la oferta de dietas "mágicas" y la practica ilegal de nutricionistas

Es importante consultar a profesionales recibidos y no creer en las soluciones rápidas.

El Colegio de Nutricionistas bonaerense advirtió sobre la préctica ilegal de la profesión y la oferta de "dietas mágicas" u otras supuestas soluciones alimentarias que pueden afectar gravemente a la salud de la población y alertó al Ministerio de Salud bonaerense para que intervenga en los casos más graves.", afirmaron desde el, en tanto informaron que desde 2015, cuando creó la Comisión de Ejercicio Profesional, fueron realizadas mas deAsimismo, desde la entidad provincialAl respecto,(y miembro del Consejo Directivo del Colegio bonaerense de Nutricionistas), explicó que"En muchos casos seque no tienen validez alguna. Estas personas obviamente no cuentan con la formación ni los requisitos legales para poder ejercer", advirtió la profesional.En tanto, la licenciada en Nutrición, Vilma Tapia, quien coordina la Comisión de Ejercicio Profesional, afirmó "la población que acude a ellos se expone a riesgos relacionados con dietas mal formuladas, que no se ajustan a sus necesidades; al uso de suplementos nutricionales, que no cuentan con evidencia científica; y a la indicación de recomendaciones erróneas, que lejos de contribuir a resolver el problema de salud por el que consulta, puede incluso agravarlo".Por ello, desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense, indicaron que "esta comisión tiene como eje contribuir a la gestión de las problemáticas relacionadas con el ejercicio ilegal e irregular de la profesión y a la concientización de la población sobre el rol del Licenciado en Nutrición matriculado como actor principal en el cuidado de su alimentación, nutrición y salud".Además, el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires informó que viene realizando campañas contra el intrusismo, especialmente dirigidos a los usuarios de dietéticas, gimnasios, clubes deportivos y medios de comunicación.y matrícula habilitante", remarcaro. Para consultar el listado completo, se debe cliackear acá: www.nutricionistaspba.org.ar/buscadorMatriculados.