Resaltan que el Banco de Máquinas es un programa "flexible y federal" que potencia el trabajo local

Foto: Leo Vaca

El secretario de Articulación de Política Social de la Nación, Gustavo Aguilera, resaltó que el Banco de Máquinas, Herramientas y Materiales (BMHM) es un programa "flexible y federal" que se adapta a cada región del país según "la situación económica, social y cultural" que permite potenciar "el trabajo local y consolidarlo", en un trabajo en acuerdo con la provincia y los municipios.En declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a canales de televisión de Entre Ríos y Tierra del Fuego, el funcionario remarcó que ese plan destinado a organizaciones no gubernamentales (ONG) cooperativas y pequeñas empresas dispone "subsidios no reintegrables" cuya entrega se articula con los gobiernos provinciales y municipales, los que a través de sus propias estructuras se dedican a identificar a los emprendimientos adecuados para recibir este tipo de beneficio."Es un programa muy importante de fácil acceso, de corte federal y con impacto en todo el país. Es la forma que encontramos para capacitar a los emprendedores y para dotarlos de herramientas o materiales necesarios para mejorar o potenciar su unidad productiva", afirmó Aguilera.Y, destacó que la iniciativa es "muy flexible" y por eso "se adapta a las necesidades de cada región del país", llegando "a todos los que precisan ayuda del Estado para generar más trabajo".Aguilera remarcó que en todo el país "se detectan unidades productivas y emprendedores que necesitan una ayuda del Estado y ahí está el Gobierno nacional".En el caso de Entre Ríos, detalló que ya se invirtieron cerca de 150 millones de pesos, con 2.500 unidades productivas funcionando, entre emprendedores, familias, grupos productivos, organizaciones, entre otros actores.Y, apuntó que se vieron beneficiados emprendedores pequeños "como productores de alimentos" o los pescadores del río Uruguay, que recibieron 12 millones de pesos para fortalecer la pesca artesanal.Se trata de organizaciones "pero también hay familias", explicó Aguilera, donde la asistencia económica y de herramientas "llega de forma directa a la gente".En ese sentido, manifestó que la Argentina está "en otra etapa, saliendo de la pandemia", por lo que convocó a trabajar para "poner al país de pie", y eso "se hace con más trabajo y producción y no con más planes sociales"."Esta es una forma (el programa) de ayudar a eso, con mucho esfuerzo y compromiso acompañando a la gente que está poniendo el cuerpo para vivir mejor en cada rincón", completó."En relación a Tierra del Fuego, hace poco visitamos la provincia con el ministro (Juan Horacio) Zabaleta y pudimos constatar la voluntad tanto del gobernador, Gustavo Melella, como del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, para llevar adelante esta iniciativa", agregó.Según Aguilera, el programa posee una "enorme importancia" porque "de manera muy ágil permite poner en marcha un sector clave de la economía"."El beneficiario puede ser una sola persona, como en Ushuaia donde visitamos a una mujer que montó una empresa familiar de catering, o una pequeña empresa como una cooperativa textil que también apoyamos en la misma ciudad y que se dedica, entre otros fines, a la producción de toallas femeninas biodegradables", ejemplificó el secretario.Asimismo, sostuvo que "a menor escala o en mediana escala, lo importante es potenciar este sector. Estamos saliendo de la pandemia y ahora hay que poner de pie al país. Con el rol de las provincias y municipios, y con la participación nacional, ese objetivo es posible".El programa Banco de Máquinas, Herramientas y Materiales (BMHM) es una política pública basada en la entrega de subsidio no reintegrable a organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para la compra de maquinarias, herramientas, materiales y que además brinda asistencia técnica y capacitación y acompañamiento de los proyectos.De esa forma, busca que los grupos asociativos que ya están en producción puedan dar un salto en calidad y cantidad en su escala de producción.Entre mayo de 2020 y abril de 2022, el programa BMHM lleva 422 convenios firmados que alcanzan a 60.553 titulares, por un monto de inversión total de 5.400 millones de pesos.