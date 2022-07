Marcha y reclamo para que el Palacio Ceci siga siendo escuela para estudiantes sordos

Foto: Pablo Añeli

Foto: Pablo Añeli

#AHORA | Estamos en Caseros y La Rioja para marchar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad por la reincorporación de estudiantes a sus escuelas y la restitución del Palacio Ceci a la comunidad sorda. pic.twitter.com/RtjJceXobP — UTE (@utectera) July 12, 2022

Foto: Pablo Añeli

Un centenar de personas -entre docentes, estudiantes y familias de instituciones de educación especial e integrantes de la comunidad sorda- se movilizaron a la sede de la jefatura de gobierno porteño en el barrio de Parque Patricios, para manifestarse contra el adelantamiento en 10 años en la edad de egreso de los jóvenes que asisten a escuelas especiales y contra la refuncionalización con fines no educativos del emblemático Palacio Ceci., dijo en diálogo con Télam Victoria Fassa, docente en dos escuelas especiales de la ciudad mientras participaba de la protesta.Agregó que,Concretamente, piden que "devuelvan" ese inmueble para que siga funcionando allí como parte de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 28 Profesor Bartolomé Ayrolo como ocurre desde 1938, y "que reintegren a los chicos a las escuelas hasta tanto no haya un proyecto educativo para el después".La docente se quejó de que a pesar de que la protesta se extendió por más de dos horas y que las manifestaciones por estos motivos se vienen sucediendo desde diciembre, "no nos recibieron, ni siquiera dejaron entrar a una comisión y tuvimos que presentar un petitorio en mesa de entrada".Fassa explicó que la reducción de la edad de egreso afecta a estudiantes de "13 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA)" de donde este año ya estaba previsto que egresen "1.500 jóvenes adultos" a los que ahora se sumarán un número desconocido de estudiantes de entre 22 y 35 años que no tenían prevista esta situación."Lo que sí sabemos es que son un montón y le están quitando los derechos, los están dejando sin nada", sostuvo.La docente explicó que la medida adoptada por el Ministerio de Educación porteño busca justificarse en la resolución 155/11 de la cartera nacional, de la que "sólo tomaron (el adelantamiento) de la edad de egreso de las escuelas integrales y no crearon el programa permanente de adultos" que debe existir para ello.", se quejó.Por su parte, el primer vocal de la Confederación Argentina de Sordos, Facundo Prieto, aseguró a Télam que "a todas luces la decisión del Gobierno de la Ciudad" de darle otro uso al Palacio Ceci "está basada en la desinformación" y por ello "lo que entendemos como comunidad sorda es que deben revisar la decisión en base a la información, que es la que se estuvo brindando desde hace algunos meses", no obstante lo cual "hasta ahora lo único que hicieron son maniobras dilatorias y distractorias"."El Palacio Ceci para la comunidad sorda tiene una valor muy grande en términos de representatividad; su historia está muy arraigada a una lucha que tiene más de un siglo en este país, principalmente a la educación de las personas sordas que aún hoy sigue siendo una deuda pendiente por parte del Estado", destacó.Resaltó que "conforma un patrimonio histórico de la comunidad sorda, pero no hay que confundirlo con la idea de propiedad, sino por su raigambre cultural y lingüística, dado que desde su creación posibilitó la génesis de la Lengua de Señas Argentina".En ese sentido, "lo que se pretende es defender el sentido de pertenencia que tiene con las personas sordas, ya que varias generaciones pasaron por esa escuela" y que esto sea dejado de lado con fines comerciales"No nos queremos dar por vencidos frente al atropello e intereses espurios y mezquinos, por lo que hoy nos movilizamos pensando en el futuro de la educación de los niños sordos", concluyó.