Primera audiencia por la prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas

Foto: Julián Álvarez.

Foto: Julián Álvarez.

Foto: Julián Álvarez.

Docentes, activistas y legisladoras se concentrarán este miércoles en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires donde se llevará la primera audiencia en el marco de la causa iniciada tras los amparos presentados en contra de la resolución que prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas del distrito.La justicia porteña confirmó para este miércoles a las 11.30 la audiencia de partes que se iba a realizar el lunes pasado en el marco de la causa iniciada tras los amparos contra la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, presentados por las referentes de izquierda Cele Fierro y Vanessa Gagliardi (MST en el FIT Unidad) y por la Falgbt (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) la justicia notificó confirmó hoy la convocatoria a "audiencia a las partes".De este modo, la justicia notificó a la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña; a las amparistas, al asesor tutelar, la fiscal y la directora del Observatorio de Género, Diana Maffía, para el miércoles 13 de julio a las 11.30 en la Sala de Audiencia número 8, ubicada en Suipacha 150."La presión de nuestros amparos y el rechazo de la comunidad educativa a la prohibición abrieron este camino. Esperamos que luego de escuchar a todas las partes quede en claro que el retroceso en la comprensión de textos no es culpa del lenguaje inclusivo, sino del deterioro social y de las políticas de ajuste que aplica el gobierno porteño", apuntó Fierro a través de un comunicado.También aseguró que "la resolución de Acuña, que se cree comisaria del lenguaje, ataca derechos humanos básicos: a la libertad de expresión y a la identidad de género. Por eso reclamamos su anulación".Simultáneamente a la audiencia, docentes y activistas realizarán en las puertas del juzgado una radio abierta para "manifestar el repudio colectivo a la medida" del gobierno de la ciudad de Buenos Aires", dijeron los organizadores a través de un comunicado.El pasado 9 de junio el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires publicó la resolución 2022-2566 a través de la cual el Ministerio de Educación porteño prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y privadas de los tres niveles, tanto para el aprendizaje en el aula como en la comunicación con las familias.Luego de la presentación de un amparo colectivo por parte de la Falgbt, que pidió que cese la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas y en los contenidos curriculares, al considerar que la resolución "vulnera el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la libertad de expresión", y del presentado por Fierro y Gagliardi, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) ejerció su facultad y se presentó como "Amicus Curiae/ Amigas/os del Tribunal".El organismo consideró que dicha medida discrimina a quienes no se autoperciben dentro del binomio masculino-femenino y excluye a las identidades reconocidas por la Ley de Identidad de Género Nº 26.743 y el Decreto Nº 476/21, en el que se reconocen las identidades no binarias en el Documento Nacional de Identidad.En ese sentido, el organismo -como especialista en el análisis de los actos y conductas discriminatorias- "puede aportar una mirada de carácter jurídico-técnico, rol que viene desarrollándose en forma sostenida en los últimos años, en diversas causas en todo el país, donde se vulneraron, en su gran mayoría, los derechos de las mujeres y diversidades", sostuvo el organismo a través de un comunicado.