Presentaron dos proyectos para tipificar como delito la figura de la violencia digital

"La Ley Olimpia es un movimiento político en América Latina", sostuvo la activista Coral Melo La activista mexicana contra la violencia digital Olimpia Coral Melo dijo este lunes que la ley Olimpia es "un movimiento político" en América Latina para que las mujeres y las niñas puedan "estar seguras también en internet".



Así se expresó al participar de la presentación de dos proyectos de ley contra la violencia de género digital en la Argentina, que tuvo lugar este lunes, desde las 17, en la Cámara de Diputados de la Nación.



Coral Melo también expresó que esta ley es en honor a Belén San Román, la policía argentina de 26 años que se quitó la vida luego de que su expareja viralizara un video íntimo, y cuyo padre, Marcelo, estaba este lunes en el Congreso.



"Busquen en internet mujeres desnudas de Argentina y van a encontrar 2.400 mercados de explotación tan solo en Buenos Aires, y en toda la Argentina 30 mil mercados de explotación sexual, 98.2% de ella son víctimas mujeres perpetuadas por hombres", arrojó la referente mexicana contra la violencia digital.



La presentación de los proyectos "Ley Olimpia" y "Ley Belén" fue encabezada por la diputada nacional Mónica Macha y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta.



En tanto, Coral Melo agregó que "este no es un tema de un partido político, es un tema en donde deberíamos llenar no solamente estos Congresos y auditorios, aquí deberían haber estado todos los diputados y diputadas, que hagan a un lado su machismo y su misoginia".



"De nada nos sirve que un diputado levante la mano por la Ley Olimpia o Ley Belén si tienen en sus celulares nuestros cuerpos desnudos", agregó.



Asimismo hizo hincapié que "cada vez que -diputados, medios de comunicación y hombres en general- difunden una fotografias nuestras, violan nuestros cuerpos" y aclaró "no necesitan tener nuestros cuerpos desnudos físicos para violarnos".



En ese punto destacó que "lo virtual es real, existe y daña", al hacer referencia al hashtag de la campaña de concientización que inició en México a partir de su experiencia personal.



En México, recordó, iniciaron la lucha en 2013 y recién se aprobó la ley Olimpia en el 2018 : "Estuvimos cinco años diciéndole a los diputados 'lo virtual es real'", añadió.



Olimpia también recordó en detalle cómo fue su caso como víctima de violencia digital, y que intentó suicidarse tres veces por este motivo.



En ese aspecto señaló que hoy "ya no soy Olimpia la de ese video sexual, hoy soy Olimpia la de la Ley Olimpia" y destacó: "a mi me hicieron justicia todos y todas ustedes porque cuando a mi me pasó eso no era un delito" y agradeció estar en Argentina por esta causa.



"El miedo cambió de bando y no vamos a permitir que vuelva a pasarle a una más", añadió, y le entregó a la diputada Macha 27.000 firmas de personas de la Argentina.



De la presentación participaron también, entre otras personas, mujeres del Grupo Ley Olimpia Argentina, quienes relataron sus casos personales para mostrar el "gran daño" que provoca la violencia de género digital, y destacaron a Olimpia Coral Melo como referente en esta lucha.



Melo es una activista mexicana que fue víctima a los 18 años de la difusión de un video sexual por parte de una expareja, que se viralizó sin su consentimiento.



Cuando Olimpia buscó acceder a la justicia, las autoridades concluyeron que no había delito que perseguir y, a partir de este hecho, luchó por la modificación de normativas que sancionen delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.



Fue seleccionada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes de 2021 por su liderazgo en el combate al acoso sexual cibernético.



La "Ley Olimpia" no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.



Olimpia fundó el Frente Nacional para la Sororidad, y el sitio defensorasdigitales.org cuyo objetivo principal es la prevención, acción e incidencia sobre la violencia digital.



En tanto, desde Defensoras Digitales brindan capacitaciones a escuelas e instituciones públicas y privadas a fin de crear espacios seguros en internet.



Según detallaron en su sitio web, su objetivo principal es promover, proteger y garantizar el derecho a las personas a una vida cibernética libre de violencia basada en la protección de la dignidad y de los Derechos Humanos, además de difundir y promover la cultura digital con perspectiva de género.

