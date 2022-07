Verónica Llinás: " Son imágenes dantescas que no se borrarán de nuestra memoria"

El accidente ocurrido en el Teatro Plaza dejó 23 heridos, tres de ellos de gravedad. Foto: Ramiro Gómez

No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron. https://t.co/xt9oNIB0zD — Verónica Llinás (@VLlinas) July 11, 2022

Después de una noche gloriosa terminar así… estamos destruidas.

Nos pusimos en contacto con la Directora del Hospital para que por favor nos mantenga al tanto de todos los heridos ya que no nos dejaron quedarnos hasta el final.

Abrazo enorme a todas las familias. https://t.co/35bJm2Y4Jp — Soledad Silveyra (@valientesoledad) July 11, 2022

Lo que vivimos fue una tragedia. Quiero agradecerles a todos los que nos estan llamando para saber como estamos.Hay muchos Heridos y de gravedad. Nustro apoyo a cada familia. Lamentamos mucho lo sucedido. Tanto las actrices como todo el equipo estamos bien, aunque muy angustiados https://t.co/WGehv8qafL — Juan Manuel Caballé (@caballejm) July 11, 2022

Las actrices están bien pero muy impactadas y conmovidas. Terminaban una función que fue una fiesta y nadie supone que una tragedia te espere a la salida. El estruendo del coche contra el frente colmado de gente fue horrible. Las actrices quieren conocer el estado de los heridos” — Multiteatro Comafi (@multiteatro) July 11, 2022

La obstrucción de ese espacio o maniobras con automóviles en sus frentes no están permitidas en los códigos de funcionamiento de las salas de espectáculos del mundo ante posibles emergencias, siendo espacio exclusivo reservado para bomberos, ambulancias y policía. — Multiteatro Comafi (@multiteatro) July 11, 2022

Desde la cuenta de (@multiteatro), del empresario Carlos Rottemberg, se publicó que "las actrices están bien pero muy impactadas y conmovidas". Además, allí afirmaron que "el siniestro ocurrido anoche en el teatro Plaza de Godoy Cruz, Mendoza, reabre un debate recurrente: los frentes de las salas de espectáculos deben estar liberados, sin automóviles estacionados mientras el público permanece en el lugar, a fin de evitar una inesperada evacuación". Por último, la cuenta de la empresa de en los códigos de funcionamiento de las salas de espectáculos del mundo ante posibles emergencias, siendo espacio exclusivo reservado para bomberos, ambulancias y policía". Según fuentes policiales, estaba estacionado en la calle Colón y al realizar la maniobra para salir aparentemente se le habría activado la marcha atrás, ya que el vehículo sería automático.