Cortes de ruta y pobladores aislados por la nieve en Chubut

El municipio de Comodoro Rivadavia debió suspender el transporte público de pasajeros.

El temporal de frío que afecta desde el sábado a Chubut provocóen las últimas horas, lo que derivó en cortes de rutas,y el aislamiento de pobladores rurales.Personal de la Agencia de Seguridad Vial advierte a los automovilistas en el acceso a Trelew que no avancen hacia el sur por la acumulación de gran cantidad de nieve, mientras que el, particularmente en el "Cañadón Ferrays" que conduce a esa ciudad petrolera, donde hay una, según se informó.En tanto, en el tramo Comodoro Rivadavia-Trelew de la ruta 3 tiene la calzada con nieve entre Ferrays-Garayalde por lo que, hasta nuevo aviso, los vehículos livianos no circulan y solo se permite camiones y 4x4 con cadenas.Al respecto, el subsecretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo, José Mazzei, dijo a Télam que "los camiones pesados ayudan a romper el hielo y despejar la nieve pero cualquier maniobra peligrosa puede ocasionar un corte de ruta porque se hace la llamada 'tijera' con el acoplado, en lugares donde no hay mucha banquina".De acuerdo al último parte de Vialidad Nacional, la ruta nacional 25 que une la costa atlántica con la cordillera tiene calzada con nieve en el tramo Paso de Indios-Tecka, y hay maquinaria trabajando en el despeje.Por su parte, la ruta nacional 26 que atraviesa el sur provincial entre Comodoro Rivadavia y Río Mayo, pasando por Sarmiento, tiene cortado el tránsito para vehículos livianos., indicó el comunicado de Vialidad.Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en el extremo sur de Chubut sobre la costa atlántica, se cubrieron de un manto blanco por una inusual nevada, ya que si bien el frío es propio de la zona en invierno, hay poca presencia de humedad y no es común que nieve.de pasajeros por la acumulación de nieve en los sectores conocidos como Fracción 14 y 15, "Los tres pinos" y Laprida.El secretario de Obras Públicas de esa comuna, Ricardo Gaitán, informó que "desde el sábado a la noche hasta la madrugada de este domingo se acumularon 12 milímetros producto de la lluvia y desde que comenzó a nevar, hay sectores con 15 centímetros de nieve que hacen imposible el tránsito".En la zona andina de Chubut también se registró una importante caída de nieve, aunque el fenómeno es propio en esa zona alta de la cordillera durante esta época del año.Diego Pérez, intendente de Río Pico, localidad rodeada por lagos cerca del límite con Chile, aseguró en diálogo con Télam que "en las zonas altas hay hasta más de 70 centímetros de nieve acumulada".En esa comarca está cortado el acceso a los lagos Vintter, 3 y 2, donde el fin de semana se montó un operativo especial para asistir a las familias aisladas.Desde Vialidad provincial se confirmó que la ruta 66 (de ripio) que va desde "Fofo Cahuel" hasta Cañadón del Guanaco, en el extremo norte del Chubut, también está cortada.