Efemérides del 11 de julio

la historia al día VER VIDEO

1899 - FIAT. Se funda en la ciudad de Turín la Fabbrica Italiana Automobili Torino, conocida por su sigla FIAT, una de las grandes multinacionales del automóvil. La primera fábrica del mayor grupo industrial italiano tenía 12.000 metros cuadrados y en ella trabajaban 150 obreros.1914 - ANÍBAL TROILO. Nace en Buenos Aires el bandoneonista, compositor y director de orquesta Aníbal Carmelo Troilo “Pichuco”, autor de 60 tangos, entre ellos ”Che bandoneón”, “Sur”, “María”, “Garúa” y “La última curda”. En su natalicio se celebra el Día del Bandoneón.1934 - GIORGIO ARMANI. Nace en la ciudad italiana de Piacenza el diseñador de moda y empresario Giorgio Armani, dueño de una cadena de 350 tiendas de vestimenta y perfumes en todo el mundo. Fundó su emporio en 1974.1959 - RICHIE SAMBORA. Nace en la ciudad estadounidense de Perth Amboy el músico Richie Sambora, guitarrista de la banda de Bon Jovi, con quien grabó doce discos.1979 - ESTACIÓN SKYLAB. Caen en territorio australiano los restos de la estación espacial estadounidense Skylab, una caída que no pudo ser controlada por la NASA. Australia le impuso una multa de 400 millones de dólares “por arrojar basura en territorio público”. Una réplica de la Skylab se expone en el Museo Aeroespacial de Washington.1986 - ENRIQUE VILLEGAS. A los 72 años de edad muere en Buenos Aires el pianista de jazz Enrique “Mono” Villegas, ganador de un premio Konex en 1985. “El Mono” tocó en el estadio de Vélez Sársfield ante más de 20.000 espectadores, un hito en la historia de los recitales de jazz.1994 - VOODOO LOUNGE. La legendaria banda británica de rock The Rolling Stones lanza “Voodoo Lounge”, su vigésimo disco y el primero sin el bajista Bill Wyman. Este álbum de “los Stones” ganó el Premio Grammy de 1995.2006 - OSCAR MORO. A la edad de 58 años muere en Buenos Aires el músico y baterista Oscar Moro, uno de los miembros de la legendarias bandas Los Gatos y Serú Girán. Es considerado entre los mejores “bateros” argentinos. También actuó con León Gieco y con la banda de rock Riff.2016 - JOE PERRY. En medio de un recital de la banda de rock Hollywood Vampires en Coney Island (Nueva York, EEUU), el guitarrista estadounidense Joe Perry sufre un infarto y cae sobre el escenario. Perry, ex miembro de Aerosmith, es considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock.2022 - DÍA DE LA POBLACIÓN. Se celebra el Día Mundial de la Población, instituido por las Naciones Unidas en 1989 con el objetivo de crear conciencia sobre las temáticas demográficas globales.