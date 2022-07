Vecinos de organizaciones barriales reclamaron más espacios verdes y menos torres en CABA

POR MÁS ESPACIOS VERDES VER VIDEO

"Es algo estructural este proceso de extractivismo urbano que está teniendo lugar en la Ciudad de Buenos Aires". Foto: Pablo Añeli.

"Estamos luchando para que saquen los edificios que fueron construidos en el 2018 en el medio del playón". Foto: Pablo Añeli.

Los manifestantes se congregaron en el Obelisco. Foto: Pablo Añeli.

Decenas de vecinos de la Red de Organizaciones Barriales se congregaron durante la mañana de este sábado en la zona del Obelisco para exigir "más espacios verdes" en la ciudad de Buenos Aires, por la defensa de la identidad barrial y el patrimonio en el distrito, contra el avance inmobiliario y la construcción de torres en territorio porteño."Más verde y menos cemento, no a los nuevos códigos urbanísticos y de edificación", "Basta de destruir nuestro barrio" y "Vecinxs de CABA unidxs por más verde, basta de violencia inmobiliaria", rezaban los carteles que anarbolaron los vecinos movilizados hacia avenida 9 de Julio y Corrientes, en coincidencia con el Día de la Independencia.La convocatoria fue realizada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad a través de las redes sociales, junto a organizaciones de distintos barrios porteños, como San Telmo, Palermo, Núñez, Barracas, Villa Ortúzar, Colegiales, Belgrano y Saavedra."Somos organizaciones barriales que queremos más verde, mejor calidad de vida para cada uno de los vecinos. Por eso estamos luchando y por una participación ciudadana efectiva que si no se abre el presupuesto participativo no se va a poder lograr nunca", dijo a Télam José Olivo, de 60 años, y miembro de la organización Vecinos Por Saavedra.Por su parte, el arquitecto Daniel Ángel Giglio explicó que rechazan la construcción de edificios en el playón ferroviario ubicado en Federico Lacroze y Moldes, en el barrio de Colegiales, y piden que se utilice como parque. "Ya nos instalaron tres edificios en el medio", se quejó Giglio."Estamos luchando para que saquen los edificios que fueron construidos en el 2018 en el medio del playón", apuntó y especificó que de los nueve lotes que conforman el área "cuatro tienen un amparo judicial que les impidió continuar con las obras".Giglio apuntó también contra el Código Urbanístico aprobado en 2018 "que se está llevando puesto todos los barrios de casas bajas de Colegiales al permitir la construcción indiscriminada" y criticó que se permita levantar torres en Costanera norte "sin tener en cuenta que nos están tapando la vista al río, que lo están privatizando".Como tercer punto, rechazó la construcción de edificios privados en Costa Salguero y el convenio con el grupo IRSA para levantar un nuevo barrio en la ex Ciudad Deportiva de Boca, dos proyectos que fueron aprobados en diciembre del año pasado por mayoría del bloque oficialista de Juntos por el Cambio.La exdiputada y legisladora María José Lubertino explicó, por su parte, que la Red de Organizaciones Barriales "está articulando las luchas que antes estaban dispersas y vecinos y vecinas de cada barrio van entendiendo que los problemas son comunes, no se resuelven con temas puntuales"."Es algo estructural este proceso de extractivismo urbano que está teniendo lugar en la Ciudad de Buenos Aires", denunció.A su vez, enumeró "los ejes comunes, que son reivindicar la democracia participativa, recuperar la descentralización en comunas y exigir la recuperación de playones ferroviarios para armar el gran sistema de parques verdes y públicos"."Además, la recuperación de la Costanera como un espacio verde y publico en un 100% y una nueva modificación del Código Urbanístico para sujetarla al plan urbano ambiental", añadió.A su vez, Lubertino recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 10 metros cuadrados por habitante, pero según la estadística de la Ciudad actualmente hay 6 m2 por habitante, y de acuerdo a un relevamiento de vecinos solo son 5 y quedarán 3 m2 si se lleva adelante la reforma del Código Urbanístico vigente.