Una repentina inundación causó 16 muertos en una zona de peregrinación en Cachemira

Los rescatistas trabajan para trasladar a los muertos que suman 16 y buscar a los desaparecidos. / Foto: AFP.

Un total de 16 personas murieron y decenas están desaparecidas en Cachemira india tras una inundación repentina, como consecuencia de fuertes tormentas que devastó un lugar de peregrinación hindú, informaron las autoridades.Los equipos de rescate seguían buscando a decenas de desaparecidos entre las cerca de 10.000 personas que acampaban cerca del templo de Amarnath, ubicado en una cueva de las montañas del Himalaya."Hemos encontrado 16 cuerpos hasta ahora y al menos 40 personas están desaparecidas", dijo este sábado a la agencia de noticias AFP un responsable del organismo estatal de respuesta a las catástrofes, que no reveló su identidad.La inundación, provocada por una tormenta, arrasó este viernes con cientos de tiendas de campaña y los restos de las víctimas, así como un número no especificado de heridos, fueron evacuados en helicópteros."Condolencias a los familias en duelo", aseguró a través de Twitter el primer ministro indio, Narenda Modi.Durante la peregrinación anual, que no se realizó en 2020 y 2021 por la pandemia de coronavirus, cientos de miles de personas caminan durante días por las montañas para llegar al santuario.Los peregrinos rinden homenaje a una gran formación de hielo que creen que es la encarnación de Shiva, el dios hindú de la destrucción.En 1996 murieron 243 personas durante esa peregrinación, cuando una tormenta de nieve azotó la región.