Sociedad

08-07-2022 18:34 - CABA

Legisladores del FdT proponen ampliar el horario del subte hasta la madrugada

El proyecto presentado por la bancada opositora propone que el medio público funcione desde las 5 a.m. hasta la 1:30 a.m. del día siguiente. Para los viernes, sábados y vísperas de feriado plantearon que sea desde las 5 a.m. hasta las 3 a.m.