A 15 años, postales del 9 de Julio que se celebró entre copos de nieve en el AMBA

Cada vez que se acerca la fecha patria las redes sociales se inundan de recuerdos de aquel 9 de julio en donde muchos vieron la nieve por primera vez / Foto: Fernando Gens.

El 2007 fue el año más frío desde que se tienen registros / Foto: Leo Zavattaro.

"Nunca había visto la nieve y nunca más la volví a ver", señaló en diálogo con Télam Alicia, de 83 años / Foto: Leo Zavattaro.

Si bien se esperan temperaturas frías para este sábado, "no están dadas las condiciones para que vuelva a nevar" / Foto: Leo Zavattaro.

SMN: "No hay condiciones para que vuelva a nevar" La histórica nevada que se registró el 9 de julio de 2007 fue consecuencia de "una conjunción de varios factores", explicó este viernes Cindy Fernández, especialista del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien remarcó que si bien se esperan temperaturas frías para este sábado, "no están dadas las condiciones para que vuelva a nevar".



El 6 de julio de 2007 un frente frío, seguido de aire de origen polar, avanzó por la Patagonia y se extendió hasta el centro del país provocando un marcado descenso de la temperatura; al día siguiente ingresó una nueva masa de aire frío, reforzada por una "intensificación del viento causado por un anticiclón en el Pacífico", detalló la meteoróloga.



El 8 de julio el sistema anticiclónico se instaló en todo el territorio nacional, provocando vientos desde el este en la región central del país y trayendo consigo una gran cantidad de humedad desde el océano, condiciones propicias para la formación de nubosidad y precipitaciones de nieve en Cuyo y Córdoba.



Finalmente, el 9 de julio de 2007 ingresó, desde la cordillera, aire muy frío en altura (había -30°C a 5.000 metros sobre el nivel del mar) que se desplazó hacia el centro y este del país. En tanto, en la superficie, el anticiclón mantenía el ingreso de aire muy frío y húmedo desde el este.



La combinación de todos estos factores favoreció la formación de nubes a poca altura, pero con el "desarrollo vertical suficiente para formar nieve en su interior y precipitar los copos", explicó el SMN, que indicó que "el intenso frío en toda la atmósfera y el viento débil permitieron que los copos de nieve no se fundieran y puedan ser vistos en la superficie".



Fernández precisó que ese día "fue un día muy frío", cerca de las 15 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires era de 2,6 grados y -1 de sensación térmica, en tanto que "la máxima de esa jornada fue de 4 grados".



Este año las temperaturas registradas son inferiores a las normales y la Argentina vivió "el quinto otoño más frío desde que se tienen registros (1961)" y se espera que "las condiciones para el invierno continúen por debajo de lo habitual".



Sin embargo, "las marcas térmicas de este fin de semana no se acercan a las que se registraron en 2007, el año más frío hasta el momento", apuntó Fernández y recordó que las mínimas de mañana y este domingo rondarán los 5 o 6 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



Asimismo, recordó que el año pasado en esta época se registró un evento de temperaturas cálidas, escenario en el cual se registraron 22,3 grados el 9 de julio y 23,4 al día siguiente.

Foto: Leo Zavattaro.

Huellas de pisadas sobre la mítica avenida Corrientes teñida de blanco, dibujos sobre capós de autos con nieve acumulada y personas abrigadas jugando al aire libre sobre veredas bonaerenses y porteñas son postales que, desde 2007, compiten en las redes sociales con imágenes y mensajes por el Día de la Independencia, para recordar la histórica nevada que se registró en Buenos Aires hace 15 años.El 2007 fue el año más frío desde que se tienen registros, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y ese mes de julio, en particular, tuvo una serie de eventos meteorológicos que desencadenaron una copiosa nevada en la ciudad de Buenos Aires, varias localidades del conurbano y del interior bonaerense, así como también en La Rioja, sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, norte de Mendoza, San Juan y Catamarca.Hace quince años, era lunes, feriado por el Día de la Independencia yy permanecían allí, de manera sólida. Con el correr de las horas se fueron sumando otros distritos yLas imágenes de chicos y adultos jugando con la nieve o simplemente con cara de asombro, de las veredas teñidas de blanco o del momento de la precipitación no se demoraron en inundar los muros de Facebook que era en ese entonces la red social más popular, seguida por la recientemente creada Twitter.Con el correr de los años, cada vez que se acerca la fecha patria, además de mensajes de reflexión por la conmemoración de la independencia de la Argentina y de imágenes de símbolos patrios y actos escolares las redes sociales se inundan de recuerdos de aquel 9 de julio de 2007 en donde muchos vieron la nieve por primera vez."Cuando era chica era habitual ver escarcha en las mañanas de invierno cuando tenía que ir al colegio", señaló en diálogo con Télam Alicia, de 83 años, para quien "inviernos eran los de antes".La mujer que en 2007 vivía junto a su marido en Avellaneda, recordó que ese día había llegado su nieta a visitarlos. "Cuando entró nos dijo que estaba nevando, nos reímos, pensábamos que era un chiste. Entonces, salimos al jardín y vimos los pinos y el pasto cubiertos de blanco", contó., apuntó la mujer que ese día de la nevada histórica junto a su marido y su nieta se abrigaron, salieron al jardín y se pusieron a jugar con los copos "como chicos; nos tirábamos hasta bolas de nieve, fue volver a la infancia por un ratito".A Leticia, que hoy tiene 42 años, la nevada la sorprendió en la casa de su madre. "Nos enteramos por la televisión que estaba cayendo nieve y no lo podíamos creer. Nos abrigamos y fuimos a buscar a mi sobrino que había nacido hacía una semana y a mi hermana", recordó."Lo abrigamos un montón, hacía mucho frío, pero nos quedamos en la calle un rato largo, jugando como nenes, nos sacamos mil fotos y hoy, quince años después, las vemos con mi sobrino ya adolescente y nos matamos de risa, fue una linda experiencia", agregó.Aquellos que eran muy pequeños o quienes aún no habían nacido en 2007 admiran las imágenes de esa Buenos Aires teñida de blanco, anhelando que el fenómeno se repita, algo que, según las estimaciones del SMN no sucederá al menos este 9 de julio.El evento meteorológico quefue el primero de este tipo que se registró en la historia de las localidades de Pergamino, La Plata, Punta Indio, El Palomar y Aeroparque, según el SMN.