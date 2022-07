El Palacio Barolo se convirtió en el primer edificio cultural inclusivo

Los creadores del Palacio Barolo fueron el arquitecto Mario Palanti y el empresario Luis Barolo.

Pionero en cultura inclusiva

Julián ÁlvarezEl, uno de los edificios emblemáticos porteños, ubicado en el barrio de Monserrat, festejó el jueves sus, y se convirtió en el primer edificio cultural inclusivo.Como parte de los festejos, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla brindó un concierto a “sala llena”, se inauguró un nuevo quiosco informativo con el estilo art decó de los años ‘20, y se presentó una réplica en 3D del edificio, para que las personas ciegas puedan recorrerlo con sus manos, convirtiéndose en el primer edificio cultural inclusivo.En diálogo con Télam,de la Comisión directiva de la, destacó: “Es un día de fiesta y el primer evento del ciclo del centenario, en el que presentaremos cada mes diversas actividades artísticas y culturales en víspera de los 100 años que el edificio cumplirá en 2023”.“Estamos felices de presentar la novedad del Barolo para ciegos, una obra de Esteban Barreiro que funciona como réplica del edificio en 3D, para que las personas ciegas puedan tocar y sentir la arquitectura del edificio”. agregó.Unas 100 personas, sentadas en las sillas colocadas armoniosamente de lado a lado de la planta baja del emblemático edificio, y otras 250 paradas a ambos costados, e incluso mirando desde la calle a través de las puertas de vidrio, disfrutaron la performance de la, dirigida por el maestro Diego Licciardi, que interpretó el Himno Nacional Argentino.Le siguió un Pericón de Luis Gianneo, la Rapsodia entrerriana de la compositora Celia Torrá, una de las primeras compositoras mujeres del país, y finalmente la Suite Piazzolla conformada por Adiós Nonino-Años de Soledad-Libertango, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer.Los creadores del Palacio Barolo fueron el arquitecto Mario Palanti y el empresario Luis Barolo, quienes se conocieron durante el centenario de la Revolución de Mayo y acordaron hacer algo en honor a la ciudad italiana y al poeta y escritor Dante Alighieri.Palanti y Barolo, ambos de origen italiano, sentían profunda adoración por Alighieri y construyeron en su homenaje un edificio lleno de analogías a la Divina Comedia, que el jueves mostraban al público actores y actrices vestidos de “Dante Alighieri”.Por su parte,, diseñador 3D, quien estuvo a cargo del diseño de la, explicó que comenzó a pensar en el proyecto en 2015, a partir de “acercar mediante tecnologías de fabricación digital accesibles, diversos materiales a personas que, por diferentes limitaciones, no podían ver, escuchar o tocar”.En este sentido, con el proyecto “TOCAR”, premiado por el Ministerio de Cultura, mucha gente, que no podía acceder de forma directa a disfrutar de piezas de arte y del patrimonio histórico y cultural, “ahora tienen la posibilidad de entender, aprender, apropiarse y crear a través de estos medios”, precisó Barreiro.Sin embargo, lo más interesante dice Barreiro, “es que las mismas personas ciegas manifestaron que para disfrutar del arte y del patrimonio histórico y cultural, las piezas a diseñar debían ser edificios y monumentos y no las tradicionales obras artísticas como una pintura o una escultura”.“La experiencia de acceder al conocimiento en las personas ciegas es a través de tocar y de tener autonomía en la confección de su propio recorrido. Por eso la idea de abrir el Palacio Barolo, a través de su réplica en 3D, para que las personas ciegas puedan tocarlo es una idea hermosa y una puerta abierta al turismo inclusivo”, concluyó el diseñador.Al respecto, la Fundación Amigos del Palacio Barolo apuntó a que el palacio es “pionero en cultura inclusiva” lo que significa dar un paso más en transformarlo en el edificio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires.Por último invitaron a disfrutar de las próximas actividades a realizarse mes a mes hasta el centenario, que será el año próximo. Para acceder al programa de actividades artísticas y culturales, consultar la página web de la fundación: www.palaciobarolo.com.ar