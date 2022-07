FoMO o la ansiedad que genera el miedo a "no ser parte de"

Vivimos bombardeados por un ecosistema de imágenes y videos de nuestros afectos más cercanos, ex compañeros del colegio y colegas. (Foto: 123RF)

¿Alguna vez? ¿De una fiesta irrepetible, de un estilo de vida lujoso, de tener una pareja al estilo Disney, de recibirte de una carrera, de tener la última ropa de moda, de viajar por el mundo? ¿O simplemente de haber faltado a un asado con tus amigos porque ese domingo tenías que trabajar y ahoraLa ansiedad que generade estas experiencias que producen las aplicaciones, sobre todo Instagram -que funciona como un espacio de curaduría de los mejores momentos de sus usuarios-, tiene un nombre:. Por su sigla en inglés,. ¿Cómo opera este fenómeno ansiógeno vinculado a las redes y las presiones sociales por“No entiendo si es tonto pensar en dejar las redes, porque son parte de nuestro mundo actual y hay que aprender a lidiar con eso, o si es tonto estar en las redes”, se pregunta L.,y que, por su trabajo, tiene que habitar constantemente Instagram, a pesar de la ansiedad que le provoca.Ambas miradas son parte de una misma moneda que cada vez sale más cara., diseñado meticulosamente para generar una adicción que, para muchos, es problemática y difícil de gestionar. Como todo vicio, puede ser una válvula de escape de la realidad, pero también desagencia y deja una sensación de vacío y tristeza.Este arma de doble filo fue descripta por distintos investigadores, quienes afirman que estas aplicaciones “han hecho que sea más fácil que nunca conocer una gama de actividades sociales, virtuales o no, de la que uno podría participar. Como positivo, estos recursos brindan múltiples oportunidades de interacción; como contrapartida,, dadas las restricciones prácticas y de tiempo”.Esta naturaleza dual de las redes sociales, que puede ser definido como “una aprensión generalizada de que otros puedan estar teniendo experiencias gratificantes de las que uno está ausente”.Sentir ansiedad por creer que nos estamos “quedando afuera de algo” no es algo nuevo.trabajan, desde sus comienzos, en instalar la idea de que se debe acceder apara “ser parte” de un estilo de vida deseable.Por otro lado, tampoco es una novedad. Sin embargo, las estrellas de Hollywood siempre fueron una elite reducida y lejana. ¿Qué es lo que cambió?Hoy en día,de nuestros afectos más cercanos, ex compañeros del colegio y colegas que construyen virtualmente, inconscientemente o no, la idea de que participan de experiencias envidiables, de las que, evidentemente, no somos parte.Porque no nos da el tiempo, el presupuesto, la distancia, porque no tenemos sus capacidades o su suerte. Porque nuestros trabajos son más precarios y no tenemos el sueldo para irnos a pasar las vacaciones de invierno a Las Leñas.Pero no hay que ser un usuario promedio de Instagram para experimentar el FoMO.Sólo en su cuenta de Instagram tiene más de 45 mil seguidores, donde sus fotos reciben miles de likes. Sin embargo, a él también le pasa y asegura que es “adicto” a esta red, que le genera una “ansiedad increíble”. “Se construyen (en las redes) otras meta realidades utópicas que nunca voy a poder alcanzar y eso me angustia muchísimo.Y me cuesta mucho saber que, según las redes sociales, nuestro cotidiano es el fracaso y eso parte del sistema que lo rige: que nunca alcances la satisfacción plena, porque ahí se terminaría su consumo”.Como contrapartida, están tambiénpor este motivo.y hace al menos tres que no tiene una cuenta en esta aplicación:-No. Siento mucha menos ansiedad y más autonomía en el acceso a la información, agenciar ese proceso y que no decidan por mí qué me llega, qué no y de qué manera. Siento que hay muchas cosas de las que me quedo afuera, pero tampoco le encuentro sentido a querer absorber todo.-Me quemaba la presión de tener que responder a una demanda permanente o compartir constantemente contenido. La dinámica adictiva, la temporalidad frenética y el tener que sostener una existencia que “se supone que soy” en Instagram.Aunque hay quienes se plantean ir,, corriendo en una ruedita de hámster. Para ellos y ellas, resulta adictivo y masoquista el goce de estar expuestos constantemente a estos relatos.Quedarse implica habitar esa marejada de ansiedad y angustia. Irse es renunciar a “ser parte” de su lado positivo. Y aunque quizás nunca podremos postear una foto junto a la Torre Eiffel, tal vez sí podamos compartir una selfie que gane algunos likes y eso funcione como, cada vez más frágil por estas interacciones.