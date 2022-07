Tren San Martín: tras cinco años de inactividad reabrieron la estación La Paternal

El macrismo había cerrado la estación para hacer obras y no volvió a abrirla. Foto; Daniel Davoble.

La estación La Paternal de la línea ferroviaria San Martín, que une Retiro con Doctor Cabred de la localidad bonaerense de Open Door, fue reabierta durante la mañana de este jueves luego de permanecer casi cinco años cerrada por obras inconclusas que estaba llevando a cabo el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.La ceremonia de reapertura fue encabezada por el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, quien estuvo acompañado, entre otros, por el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y el senador nacional porteño del Frente de Todos (FdT) Mariano Recalde.En 2021, la cartera nacional recibió por parte del Gobierno porteño la obra que que quedó inconclusa en 2017 y, para su reapertura, se invirtieron 200 millones de pesos para concluir los trabajos de la estación de la línea ferroviaria utilizada mensualmente por más de 18.000 usuarios y usuarias."Nos hicimos cargo de una obra que había dejado inconclusa el Gobierno anterior, como sucedió en otros muchos casos. Tuvimos que batallar durante dos años para que la Ciudad reconociese que tanto esta estación, como la de Villa Crespo, en las mismas condiciones, no estaban terminadas", dijo Guerrera durante el acto de inauguración.El funcionario apuntó que "el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires se desentendió de la gestión de Mauricio Macri y tuvimos que hacernos cargo de esta deuda histórica y social, como lo hicimos con la que le dejaron a todos los argentinos, pero estamos haciendo lo que nos pidió nuestro presidente, que es unir a los argentinos y el ferrocarril es un claro ejemplo de eso".Reclamó, además, que "cada provincia, cada municipio se haga cargo de lo que le corresponde, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que aún no se hace cargo de las líneas de colectivos que circulan por su jurisdicción".A su vez, Marinucci explicó que "cuando nos hicimos cargo vimos que había dos estaciones de la misma línea que no estaban terminadas y no se podían utilizar, lo que ocasionaba un perjuicio enorme a los vecinos de la zona, producto de la insensibilidad social del gobierno anterior"."Cuando logramos la cesión por parte del Gobierno de la Ciudad, nos pusimos a trabajar para concluir efectivamente con esta obra y hoy podemos brindarle a los vecinos de La Paternal esta alegría de poder volver a usar el ferrocarril para su traslado y en poco tiempo más ocurrirá lo mismo con la estación de Villa Crespo", aseveró Marinucci.Finalmente, Recalde hizo mención al slogan que difunde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a que "La Transformación no para", al denunciar que "lo que no para es el marketing, los chanchullos, las estafas, las mentiras y las empresas vinculadas, porque esta obra estuvo casi cuatro años parada y hoy la terminó este Gobierno".La estación La Paternal, del barrio homónimo, está ubicada en la avenida Warnes y la calle Garmendia y fue cerrada hace cinco años por el Gobierno porteño para dar paso a las obras del viaducto de la línea San Martín, entre Palermo y el puente de la Avenida San Martín, pero nunca volvió a reactivarse.