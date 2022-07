Vizzotti en el Cofesa: "Estamos mirando las capacidades en todo el país para potenciarlas"

La ministra indicó que "Nación tiene un mecanismo de apoyo a las provincias que es muy importante" / Foto: Archivo Télam - Laura Lescano

"La clave de poder estar como estamos es lo que ha avanzado Argentina en la vacunación, ya estamos dando el segundo refuerzo, vacunando desde los tres años, y trabajando para seguir ampliando" Carla Vizzotti

"Nación tiene un mecanismo de apoyo a las provincias que es muy importante a través de dos ejes: de los programas nacionales que proveen insumos como vacunas, antirretrovirales, el apoyo complementario de medicación oncológica, el Remediar, y luego a través de trasferencias por resultados" Carla Vizzotti

"la diversidad que tiene nuestro país requiere acciones generales y después particulares para cada una de las provincias y, dentro de cada provincia, para cada uno de los territorios" Carla Vizzotti

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este jueves que la "nueva etapa de la pandemia" gracias a los avances en la vacunación permite volver a recorrer las provincias para mirar "las capacidades en todo el país y poder potenciarlas", al encabezar en la ciudad misionera de Puerto Iguazú una nueva edición presencial del Consejo Federal de Salud (Cofesa)."En este Cofesa estamos ya en esta nueva etapa de la pandemia realmente yendo a las provincias", indicó la Ministra en declaraciones a la prensa."La clave de poder estar como estamos es lo que ha avanzado la Argentina en la vacunación, ya estamos dando el segundo refuerzo, vacunando desde los tres años, y trabajando para seguir ampliando", dijo la ministra y señaló que "la diversidad que tiene nuestro país requiere acciones generales y después particulares para cada una de las provincias y, dentro de cada provincia, para cada uno de los territorios".Este nuevo encuentro tiene como ejes principales avanzar en la estrategia federal del abordaje integral de la Salud Mental, en la producción pública de medicamentos, en mecanismos para controlar la resistencia antimicrobiana y planificar la próxima campaña de vacunación de sarampión, polio, rubéola y parotiditis."Lo que estamos mirando son las capacidades en todo el país y poder potenciarlas", aseguró la titular de la cartera sanitaria, tras haber inaugurado ayer la segunda etapa de la obra del campus del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet) en Iguazú, con una inversión que supera los 600 millones de pesos y contará con laboratorios de bioseguridad para trabajar con patógenos de alta peligrosidad.Entre los nuevos desarrollos científicos, la ministra destacó que en la última semana se presentó junto al laboratorio público de Chaco el kit Carba Color Test (CCT) para detectar la resistencia de bacterias a antibióticos."Esta semana también presentamos un suplemento de hierro del laboratorio de Río Negro para que se incorpore al Remediar en el botiquín del Plan 1.000 Días", continuó.A su vez, la ministra indicó que "Nación tiene un mecanismo de apoyo a las provincias que es muy importante a través de dos ejes: de los programas nacionales que proveen insumos como vacunas, antirretrovirales, el apoyo complementario de medicación oncológica, el Remediar, y luego a través de trasferencias por resultados".Por otro lado, Vizzotti planteó la importancia de "responder a la demanda retenida de la pandemia, no solo en Argentina, sino en el mundo"."Los hospitales están con un trabajo y una demanda altísima de otras patologías que no son Covid-19, pero que no se pudieron atender en este sentido. Así que, tenemos que empezar a reformular los objetivos y los pasos a seguir en función de esa situación", consideró.Por su parte el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón agradeció la presencia de sus pares nacionales en esta nueva edición y a las autoridades sanitarias por "elegirnos como sede de la reunión".Luego destacó el trabajo que se viene realizando en forma "articulada" entre Nación y Provincia en materia de salud, e instó a seguir "fortaleciendo el sistema sanitario de manera federal".El gobernador Oscar Herrera Ahuad agradeció a las autoridades nacionales por haber confiado en la provincia para desarrollar la reunión en su provincia y dijo que Misiones "retiró la palabra pandemia" de su agenda sanitaria sin dejar de atender la situación y para poner en marcha nuevamente todos los ejes sanitarios como las "enfermedades crónicas no transmisibles y la salud mental".El comienzo del temario del encuentro estuvo a cargo de la titular de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, Bioquímica. Ana Lía Alleman quien habló sobre "Vademecum de producción pública", estrategias de provisión de tecnologías sanitarias para ampliar el acceso a la salud.En segundo término se desarrollaron los temas de "Certificados digitales de hechos vitales y Distribución Hipnosedantes, a cargo de la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica", a cargo de la doctora Natalia Grinblat.Y para terminar la primera parte, se presentó la red de "condiciones crónicas complejas", a cargo de la subsecretaria de Articulación Federal, Verónica De Cristófaro.En la segunda parte del encuentro se presentarán los informes y estados de situación de los programas Municipios saludables, Salud Indígena y Salud Comunitaria, a cargo del subsecretario de Integración de los Sistemas, Gastón Morán.