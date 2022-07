Presentaron a Meraxes, un nuevo dinosaurio carnívoro gigante con un nombre salido de Game of Thrones

Enormes cabezas y brazos cortos: ¿por qué los depredadores eran así?

Aunque no hay todavía manera de explicarlo genéticamente, el hallazgo completo del cráneo de Meraxes Giga permitió confirmar que los dinosaurios carnívoros gigantes tenían también una enorme cabeza y brazos muy cortos, al igual que otros dos grupos de especies, entre los que se encuentra el famoso Tiranosaurio Rex.



"Así como las personas tenemos distintas velocidades de crecimiento en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, cuando somos bebés la cabeza mide lo mismo que el resto del cuerpo y a medida que vamos creciendo esas velocidades se hacen distintas en diferentes partes del cuerpo, esto sucede en todas las especies", explicó a Télam el investigador del Conicet Sebastián Apesteguía.



Y continuó: "En los dinosaurios encontramos que en algunas especies el crecimiento de la cabeza era muy superior, y el de los brazos mucho más lento, dándoles una proporción de adultos muy dispar", describió.



El paleontólogo explicó que con el hallazgo completo del cráneo de Meraxes Giga se confirma que esta característica de cabeza enorme y brazos cortos sucedía tanto en los carcarodontosáuridos (carnívoros gigantes), como en los tiranosáuridos (como el Tinarosaurio Rex) y en los abelisáuridos (que era otro grupo de predadores grandes).



"Entonces, si bien los linajes son completamente diferentes parece haber alguna relación en estas evoluciones aunque no tenemos por ahora ninguna manera de ligarlo genéticamente", explicó.



Si bien "es importante aclarar que la evolución no necesita tener un objetivo o conducir a nada, a veces sólo son accidentes evolutivos que, por no ser perjudiciales, permanecen", informó un comunicado que difundió hoy la Fundación Azara, una de las instituciones que financió la investigación.



Allí, se señaló que "hay diferentes teorías" sobre para qué servirían los brazos cortos de estas especies.



"Una hipótesis posible es que estos brazos cortos ayudaran a los machos a mantenerse sobre las hembras durante la cópula. Incluso hay quienes propusieron que los diminutos pero musculosos brazos de T. Rex les servían para desgarrar presas. También se ha propuesto que los utilizaban como ayuda para levantarse del suelo al estar echados. En realidad, no lo sabemos con certeza", señaló el documento.



"Lo cierto es que los brazos de Meraxes son proporcionalmente tan cortos como los del T. Rex y los abelisaurios. A esto se suma que, según esta investigación, en estos tres grupos de dinosaurios carnívoros se correlacionan el gran tamaño corporal con el acortamiento de los brazos y el aumento del tamaño del cráneo", se añadió.