Italia juzga a 59 acusados por el derrumbe en 2018 del puente Morandi de Génova

Italia comenzó a juzgar este jueves a 59 presuntos responsables, entre ellas varios empresarios, del derrumbe en 2018 del puente Morandi de Génova en el que murieron 43 personas, en lo que será "uno de los juicios más importantes de la historia reciente de Italia", según afirmó Raffaele Caruso, abogado del Comité de Familiares de las Víctimas.El 14 de agosto de 2018 a las 6.36, bajo una intensa lluvia, una parte del puente Morandi se hundió de forma repentina, arrastrando con él vehículos y pasajeros y causando 43 muertes, entre ellas las de 4 niños., para incrementar sus ganancias."Se podía oír el tic-tac, lo que no se sabía era cuándo explotaría", afirmó en febrero uno de los fiscales del caso, Walter Cotugno, sobre el estado del puente Morandi.Las conclusiones de la investigación judicial son contundentes: "Entre la inauguración del puente en 1967 y el derrumbe - 51 años después-, no se realizaron las más mínimas intervenciones para reforzar los tirantes del pilar número 9", que causó la tragedia.La mayoría de los acusados citados por el Tribunal de Génova son dirigentes y técnicos.Entre ellos figura el entonces consejero delegado de Autostrade, Giovanni Castellucci, quien se retiró en 2019 con una indemnización de 13 millones de euros (cifra similar en dólares), y el ex director de Spea, Antonino Galata, así como otros funcionarios del Ministerio de Infraestructura.Para Giovanni Paolo Accinni, uno de los abogados de Castellucci, "el puente se derrumbó a raíz de un vicio de construcción oculto, y es por eso que 40 personas murieron. Castellucci no tiene ninguna responsabilidad penal en esta tragedia".Se estima que, quien declarará contra los antiguos ejecutivos de la empresa, según adelantó a la prensa.Pese a que los ex dirigentes comparecerán en el banquillo, Autostrade y Spea no serán procesadas gracias a un acuerdo pactado con la fiscalía, que prevé el pago de unos 29 millones de euros al Estado como indemnización."Este es uno de los juicios más importantes de la historia reciente de Italia, por el número de acusados, la magnitud de la tragedia y las heridas infligidas a toda una ciudad", dijo Caruso a la agencia de noticias AFP.Sólo dos familias de las víctimas del puente Morandi se negaron a aceptar la indemnización ofrecida por Autostrade, que desembolsó unos 61 millones de euros por ese concepto.