Vizzotti y Manzur inauguraron obras en el Instituto Nacional de Medicina Tropical

Inauguraron obras en el Instituto Nacional de Medicina Tropical

Manzur y Vizzotti en la inauguración de obras del IMET.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, dejaron inaugurado este miércoles lacon unay contará con laboratorios de bioseguridad para trabajar con patógenos de alta peligrosidad y viviendas para las y los investigadores se informó hoy oficialmente.Desde el Ministerio de Salud nacional indicaron que esta obra dispondrá de un Campus de Investigación con más de mil metros cuadrados ubicado en una reserva natural, y que contará también con viviendas para los investigadores y múltiples equipamientos para fortalecer el trabajo científico.Previamente al acto de inauguración ambos ministros nacionales juntos a las autoridades provinciales recorrieron las instalaciones y resaltaron del emprendimiento para la investigación científica., comentó Vizzotti quien también remarcó que en este gobierno se fueron "refundando" políticas de salud claves para la gente.También resaltó la inversión del gobierno nacional: fueron "más de 600 millones de pesos, más de 80 millones en equipamientos, es equipamiento de última tecnología, es calidad", y precisó que el Inmet "ya tiene unos de los equipamientos para ser parte de la red de genómica que va a trascender el sars-cov2, la Covid-19. Vamos a tener ese salto de calidad", resaltó.También explicó que"El Inmet es un centro de referencia de la OPS, ayer se reconoció como un centro de referencia organización Panamericana de la Salud para leishmaniasis y de acá a dos años será un centro colaborativo para que Iguazú, Misiones, y Argentina tengan cada vez más importancia en la región".Por su parte, Manzur resaltó la mirada estratégica que tiene la institución."No hay muchos de estos centros en América Latina, no hay muchos a nivel global", indicó, y destacó que es "aquí es donde tiene que estar el Estado, acá es donde tenemos que hacer las inversiones necesarias para poner en marcha centros de investigación y entidades científicas de estas características. Eso es lo que soñamos en aquel momento y eso es lo que hoy se está concretando", señaló.En tanto ely recordó el proceso que dio origen al instituto en la gestión de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner que se realizó en un acto en la Academia de Medicina."Ese día la ciencia convenció a la política y la política entendió a la ciencia, y hoy estamos acá", indicó Ahuad al tiempo que remarcó que no fue una decisión sencilla en su momento porque había que convencer a lo distintos intereses en pugna de ese momento de la ciencia y la salud."Ahí también la ciencia entendió que no solo podía vivir en Buenos Aires y en el centro del país sino que también el interior tiene enormes capacidades de desarrollo. Todo eso tiene que ver con un pensamiento y un desarrollo que hoy venimos a completar unidos de la mano con quienes creyeron en Misiones".También recordó que esta obra se quedó sin financiamiento del 2015 al 2019, y la provincia continúo sosteniendo su continuidad. Y destacó la iniciativa del Gobierno nacional en esta nueva etapa de retomar las obras y concluir la primera y la segunda del Inmet."Estas son las obras que le sirven a la gente ante semejante estructura. Por eso quiero celebrar esto", concluyó Ahuad.