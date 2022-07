Convocan a un "Frazadazo" en el Obelisco

Reclaman que la Ley de Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo sea reglamentada.

“Diez personas ya no están con nosotres, diez que murieron abandonades en distintas calles de nuestro país en los primeros seis meses del 2022. Son diez y con muchísimo dolor, seguramente seguiremos contando más muertes de acá a fin de año” Texto difundido por los organizadores del frazadazo

Organizaciones sociales denunciaron que en lo que va del año ya murieron al menos 10 personas en situación de calle en distintas ciudades del país y convocaron para este viernes a una movilización con frazadas desde la Plaza de Congreso hasta el Obelisco para visibilizar las condiciones que atraviesa este grupo, especialmente frente a las bajas temperaturas del invierno.“Diez personas ya no están con nosotres, diez que murieron abandonades en distintas calles de nuestro país en los primeros seis meses del 2022. Son diez y con muchísimo dolor, seguramente seguiremos contando más muertes de acá a fin de año”, aseguraron los organizadores del denominado “Frazadazo” que se realizará a partir de las 17 bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir ni para morir”.Especificaron que al menos, pero subrayaron que “son solo algunas de las muertes que conocemos, sabemos que hay más pero que se oculta porque quienes viven en la calle son entendidos como descartables”.Entre las entidades convocantes a la movilización del viernes se encuentran Proyecto 7, Nuestra América, Red puentes, Frente de villas de La Cámpora, FSP, PSC Lanús, Puentes Celina, No seas Pavote, Jesús en las calles, Miriñaque Solidario, Plan Pupa y MTE.Mediante un comunicado,, al tiempo que denunciaron que en algunos casos se ejerce “represión institucional” contra este grupo, entre los que mencionaron a la ciudad de Buenos Aires.“En diciembre del año pasado, las organizaciones sociales, juntamente con el diputado Federico Fagioli del Frente de Todos, logramos que se tratara y aprobara la Ley de Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo. Si bien han pasado pocos meses desde su aprobación,, porque sabemos que los tiempos de la gente no son los tiempos de los gobiernos ni de los organismos y menos en un contexto de vulnerabilidad extrema”, aseveraron.Y afirmaron que “en toda la Argentina se pueden contar con los dedos de una mano los centros de integración 24 horas existentes para la población en situación de calle” y remarcaron que “el acompañamiento de quienes sobreviven en la calle lo llevan adelante las organizaciones sociales y parte de la Iglesia” pero “no alcanza y tampoco contiene a la diversidad de subgrupos que componen la población en calle”.