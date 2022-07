El Caballero Rojo, Pepino y las Momias (Blanca y Negra), presentes en la apertura de la muestra. Foto: Alfredo Luna.

El legado de Titanes en el Ring. La muestra con los recuerdos de la troupe de Martín Karadagian se puede visitar de martes a viernes, de 11 a 19, hasta el 25 de agosto. La entrada es libre y gratuita.



¿Dónde? En la Sala La Rueca. El Obrador. Bartolomé Mitre 1670 CABA.



Dos históricos, el Caballero Rojo y Pepino, el Payaso. Foto: Alfredo Luna.

La Momia y el recuerdo del titán Martín. Foto: Alfredo Luna.

🥊 La magia de Martín Karadagian y sus Titanes para compartir entre padres e hijos



Paulina, la hija de Karadagian que sigue su legado. Foto: Alfredo Luna.

Celebración por partida doble Así como en mayo la troupe festejó los 60 años de los titanes con “Titanes en el Ring edición diamante'', el 31 de julio llega “Titanes en el Ring edición Titanio”, donde a las leyendas como el Caballero Rojo, la Momia, la Momia Negra y el Hombre de la Barra de Hielo se suma la nueva generación de titanes en la que hay hombres y mujeres, tanto luchando como arbitrando. Las entradas se consiguen en www.titanesenelring.com



Prometen los organizadores que, así como en el show de mayo reapareció “El Androide” después de 40 años, en esta nueva edición va a aparecer otro personaje del pasado para emocionar al público.

Asegura Paulina Karadagian, hija del creador del mítico “Titanes en el ring”, que la pasión por el catch y los entrañables personajes del ciclo televisivo se transmite como una tradición oral. A su lado,que ahora dirige a los nuevos titanes, se asombra de que en los shows coreen su nombre chicos que nunca vieron pelear a Karadagian.Sin embargo,ese legado que se comparte en el seno de las familias argentinas deja de ser una construcción de palabras y, ubicado en el barrio porteño de Congreso. Puede verse con entrada libre y gratuita como festejo por partida doble: los 100 años del nacimiento de Martín que se cumplieron el 30 de abril y los 60 del ciclo televisivo que arrancó el 3 de marzo de 1962.La sala (en Bartolomé Mitre 1670) reúne material inédito, trajes, fotos, videos y merchandising, que van desde la colección completa de los muñequitos de los personajes que venían con los chocolatines Jack, a la vestimenta de David el Pastor, la Momia y el Caballero Rojo.También hay juegos de mesa, mazos de cartas, figuritas y álbumes de diversas épocas, las películas que protagonizaron los Titanes reunidas a partir del préstamos del Museo del Cine y varios coleccionistas fanático, deseosos de compartir sus tesoros con los seguidores del programa que convirtió la lucha libre en un espectáculo. En la agenda de la muestra prometen que habrá visitas, sorpresas, y la proyección de las dos películas de los luchadores.Los detalles de la muestra. Foto: Alfredo Luna.La inauguración contó con la presencia de los coleccionistas, Paulina, Billy Jean y cuatro de los titanes:que hicieron las delicias del público y lo pusieron a cantar enfervorizado: “Titanes en el ring//Hoy se vuelven a enfrentar//Con sus músculos de acero//Y el poder de su fuerza sin igual”.Y este festejo sigue con un show con la nueva troupe”, sintetizó Paulina, la hija de Martín, quien comparte en la exposición fotos de su álbum familiar e imágenes inéditas del Titán y sus muchachos. “Titanes es Disney- sintetiza Billy Jim a su lado- Siempre genera algo más. En este caso una muestra que congrega a fanáticos de todas las edades”.De la mano de su hija Louisana, de cinco años, Luis Giorgis, le da la razón. Recorre la sala y señala algunos de los objetos que trajo desde su casa en la localidad santafesina de Cañada de Gómez. “No sooy partidario de los fanatismos, pero me gusta Titanes desde antes de nacer ya que mi mamá, que era de Buenos Aires, iba a ver a Karadagian al Luna Park. Cuando mi papá se compró su primer televisor, lo estrenó viendo "Titanes en el ring". Por eso yo empecé a coleccionar sus cosas, y, con el tiempo, también pude conocerlos., intenta poner en palabras la fascinación que el programa generó y aún sigue generando en la gente: “Titanes no sólo representó el combate entre el bien y el mal. Tenía magia., cautivó tanto a los adultos como a los niños, aspiró a cierta pretensión didáctica y se afianzó a la gloria eterna. Martín, El Caballero Rojo, Pepino, el Ancho Peucelle, el Leopardo, el Pibe 10 y el Androide son portadores de una mística que acaricia la eternidad”.De esa magia no pudo sustraerse Federico Recagno, el director de El Obrador, quien. A él le cupo el máximo honor: relatar la Doble Nelson y los Cortitos que intercambiaban los luchadores. “¿Cómo hace uno para traducir los recuerdos y traerlos al presente? Los pasa por el corazón. Se ve en la gente que está acáporque son cosas que queremos transmitir a las siguientes generaciones. Porque nos hicieron felices”, sintetiza, pegado al ring donde la Momia, el luchador sordomudo ensaya sus mejores golpes.Uno de los que multiplicó las “selfies” con los luchadores fue Ariel, quien prefiere guardarse el apellido, porque. Él le relata a su esposa por audio de Whatsapp cada una de las imágenes y promete volver con ella para mostrarle cada detalle. “Yo soy del 73 y en esa época todos, que tengo guardadas en algún cajón, pero sobre todo en el corazón. Aún hoy llego a ver dos peleas de los Titanes por día en Youtube”, asegur. También recuerda que conoció a Martín en el aeroparque metropolitano en 1983 y el Titán le dio la mano., cuenta emocionado mientras señala el ring que hay en un lugar de la muestra y recuerda que junto a sus hermanos armaban el suyo con sogas de lavar la ropa y una colcha Palette en el piso.“Esta exhibición pretende ser un viaje., a nosotros mismos, cuando tomábamos café con leche frente al televisor”, invita Gorlero al que parece ser el mejor plan para hacer en familia durante las vacaciones de invierno”.