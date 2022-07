Inhabilitaron a más de 30 conductores por infracciones de tránsito graves en CABA. Foto: Carlos Brigo

Un total de 30 conductores de la ciudad de Buenos Aires fueron inhabilitados para conducir por infracciones de tránsito graves acumuladas, informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)., son algunos de los nuevos conductores suspendidos por la ANSV y el Gobierno porteño a partir del convenio celebrado en mayo de este año, informó el organismo dependiente del Ministerio de Transporte en un comunicado."Con esta nueva tanda los sancionados llegan a 30, y para recuperar la licencia, todos ellos deberán abonar las multas pendientes y realizar nuevamente el proceso de exámenes psicofísico, teórico y práctico", se indicó."Esta herramienta permite detectar a aquellos conductores que se ponen en riesgo a sí mismos y a los que comparten con ellos la vía pública y, llegado el caso, quitarles la licencia porque han demostrado no merecerla. Estamos hablando de violadores asiduos de los límites de velocidad, de la luz roja, de los límites de alcoholemia, de conductores que más tarde o más temprano protagonizarán un siniestro vial que puede ser grave", señaló el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.son la conducción bajo los efectos del alcohol, estupefacientes u otra sustancia, negativa al test de alcoholemia en un control, no respetar la señalización de los semáforos, no respetar los límites de velocidad, circular sin la documentación correspondiente y adulterar la patente del vehículo.