Ambientalistas piden que se prorrogue la emergencia hídrica

Elpresentaron un, vigente hasta fines de julio, pero la iniciativa no se debatió en la Legislatura neuquina."La falta de interés en el tema provoca que la normativa esté al borde de perder vigencia, y esto significa volver a cero un tema que ya fue debatido y además es desconocer el aporte que realizaron las organizaciones en el Comité Hídrico Ambiental", expresaron los grupos ambientalistas a través de un comunicado.Asimismo, señalaron que "esas organizaciones fueron quienes actuaron de forma inmediata en 2017 y lograron visibilizar el grave problema hídrico alertando a la sociedad y a los gobernantes de turno".El, dijo a Télam que no recibieron "ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno provincial ni de los legisladores"., sentimos que no están teniendo interés en que se prorrogue y se va a perder un elemento normativo importante", indicó el ambientalista.Y agregó que "lamentablemente esto se va a caer y no se ha llegado para nada al final del trabajo que estaba sancionado en la ley, que era la realización del Plan Estratégico de Alerta Hídrico-Ambiental para toda la provincia de Neuquén"."Con esta actitud, lo que vemos es que no hay ningún interés por cuidar nuestros bienes naturales, públicos, que son las aguas", concluyó Rabassa.La ley provincial 3076 de Alerta Hídrico-Ambiental, norma sancionada en junio de 2017, prevé en su articulado lapara proteger acuíferos, cursos y cuerpos de agua en todo el territorio neuquino.El proyecto para solicitar la prórroga de la ley, presentado por las organizaciones, destaca en sus fundamentos que el comité que creó la ley aún no ha podido elaborar un diagnóstico que sirva como base para diseñar el plan estratégico.Además, advierte que se debe mantener vigente la normativa, sobre todo si se tiene en cuenta el agravamiento que en materia ambiental produce el