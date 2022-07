Vizzotti presentó el nuevo registro para el cultivo controlado del cannabis con fines medicinales

Prensa: Ministerio de Salud.

Vizzotti realizó la primera entrega de aceite de cannabis medicinal al Hospital Posadas La ministra de Salud realizó la primera entrega de formulaciones basadas en cannabis a pacientes con epilepsia del Hospital Posadas, en cumplimiento de la legislación vigente, según informó la cartera oficialmente.



Los frascos de 35 mililitros de solución oral que componen esta primera entrega serán distribuidos para cubrir las demandas de los próximos meses para 21 pacientes que tratan sus afecciones en el hospital, "marcando un claro avance respecto al acceso a la terapéutica con cannabinoides", detallaron desde el ministerio.



"Este es un paso más para favorecer el acceso a derechos y a una medicación de calidad para epilepsia refractaria para quien tiene cobertura pública exclusiva en Argentina", explicó Vizzotti y agregó que "con el trabajo del Ministerio de Salud y del Programa de Cannabis esta medicación se distribuye ya en cuatro provincias argentinas y en el Hospital Garrahan".



En representación de los 21 destinatarios, las autoridades hicieron entrega de la medicación a la familia de uno de los niños que recibirá el tratamiento.



Al respecto, el director ejecutivo del hospital, Adrián Tarditti, manifestó: "Tiago, de 6 años, tiene epilepsia refractaria y a través del jarabe de cannabis tiene la posibilidad de una alternativa terapéutica que lo puede beneficiar", y valoró que "a partir de la ley y del trabajo mancomunado entre todos los equipos hoy va a poder tener acceso a este tratamiento".



En ese sentido, la ministra recordó que "hace un poquito más de dos años, la reglamentación de la ley no solamente impedía el acceso, sino que perseguía a quienes tenían una necesidad realmente importante", y destacó que, a pesar de los desafíos que implicó la pandemia, la cartera que dirige logró "reglamentar nuevamente la ley, hacer un cambio de paradigma en lo que significa no perseguir, generar más datos, investigar, generar la posibilidad del auto cultivo, el Reprocann, y ampliar también el acceso a través del Remediar a los hospitales que lo necesiten".



La ministra realizó esta primera entrega en el marco de la implementación de la Ley 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados.



Según lo dispuesto por esta ley y su decreto reglamentario 883/2020, el artículo 7 estipula la adquisición de medicamentos a base de cannabis elaborados en el país para acceso gratuito para pacientes con cobertura pública exclusiva por parte del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales.



El coordinador del programa, Marcelo Morante, destacó que "se cierra un círculo virtuoso de una necesidad y un reclamo social y de una respuesta del Estado de calidad, con médicos capacitados y con productos que cumplen con los estándares que requiere esta patología, que es la epilepsia farmacorresistente", y añadió que "es un gran paso para aportar a la calidad de vida de estas familias".



Esta iniciativa de la cartera de Salud "garantiza por primera vez el acceso en el hospital al aceite de cannabis de grado farmacéutico, purificado y altamente concentrado, para el tratamiento de pacientes con epilepsia farmacorresistente, con convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet y en epilepsia relacionada a Esclerosis Tuberosa", concluyeron en el comunicado.



En la entrega estuvieron presentes también el secretario de Calidad en Salud, Alejandro Collia; la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat; y Gisela Soler, a cargo de la Dirección de Medicamentos Esenciales, insumos y tecnología sanitaria.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, presentó el nuevo registro para el cultivo controlado del cannabis con fines medicinales, que tendrá una selección de perfiles "más dinámica e intuitiva y facilitará el proceso de inscripción y el seguimiento de trámites por parte de las personas usuarias y profesionales", informó la cartera sanitaria.La presentación se realizó en el marco del Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal, donde además se analizó la propuesta de incorporar a organizaciones no gubernamentales al Registro del Programa Cannabis (Reprocann).También se informó sobre la creación de la categoría de productos vegetales a base de cannabis para su uso y aplicación medicinal.El nuevo sistema permitirá agilizar los procesos para dar asistencia oportuna y mejorar la accesibilidad al sitio. El anterior no admite más inscripciones y quedará habilitado únicamente para la descarga de certificados aprobados, y para que los pacientes que tengan vigente su credencial no deban registrarse nuevamente.Los profesionales de la salud que deseen mantener su registro y seguir vinculando personas en tratamiento deberán inscribirse nuevamente. También todas las personas usuarias que no pudieron finalizar el trámite en la plataforma anterior.Durante la reunión se presentó una propuesta de la cartera sanitaria nacional para la incorporación de ONG al registro, que está abierta a los cambios y recomendaciones que sugieran las organizaciones.Luego, el titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Manuel Limeres, explicó detalles sobre la nueva categoría de “Productos vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en medicina humana”“Tenemos tantas ansias de seguir avanzando, pero también es importante mirar hacia atrás, hace dos años era impensado estar ahora sentados acá y todo este trabajo se hizo en pandemia, por lo que es importante poner en valor el trabajo de programa y de Anmat y de esta mesa”, subrayó Vizzotti.El proceso de actualización del registro surgió de una decisión ministerial, a través del Programa de Cannabis Medicinal y de un acuerdo con el Consejo Consultivo Honorario, que reúne a integrantes de organizaciones de la sociedad civil del país, representantes de organismos estatales y autoridades sanitarias.