Levantan el rastrillaje en la búsqueda del cuerpo de Guadalupe Lucero

Guadalupe, de seis años, desapareció en 2021 mientras jugaba en la puerta de su casa en San Luis.

Patrullas de la Policía Federal y de Gendarmería rastrillaron con perros adiestrados y sin resultados la zona del Valle de Piedra en la localidad de Potrero de los Funes, a 25 kilómetros de San Luis capital, buscando el cuerpo de la niña Guadalupe Belén Lucero, a partir de datos aportados por el joven Sergio Andrés Ponce, quien en una declaración policial dijo que ahorcó a Guadalupe en ese lugar y había enterrado allí su cuerpo , también dijo en sede policial queEl joven diosobre un mismo hecho el pasado miércoles, sin embargo, logró movilizar la investigación que realiza la Justicia federal.Peritos deanoche laen la ciudad de San Luis en el barrio Los Aromos, realizando pruebas con luminol y buscando otros indicios, peropara la investigación, indicaron a Télam fuentes de la Justicia federal.Los investigadores destacaron que losde Poncey también que ese día se haya movilizado hasta la localidad de Potrero de los Funes, por lo que sus dichos perdieron fuerza y generaron que el abogado del padre de Guadalupe, Héctor Zavala, desestimara hoy que el testimonio de Ponce fuera veraz.afirmó a Télam que "el autoincriminado en el caso no utilizó su tarjeta de transporte público para ir o salir del barrio en el que fue vista por última vez la niña" y consideró queSin embargo,valoró positivamente lo actuado en el peritaje ordenado por la Justicia Federal para reconstruir los hechos, que se realizó "hasta anoche" en la denominada zona "0", donde consideró "pueden surgir elementos valiosos para la causa".Durante el diálogo con Télam, el letrado consideró particularmente"ya que se encontraba en el lugar participando de los juegos junto a Guadalupe" y con esta medida se logró que "señale lugares" y "vuelva a contar lo que vio en la escena de la desaparición, que es mucho más valioso que la declaración que realizó en Cámara Gesell, desestimada en su momento".y, luego, agregó que fueronSergio Ponce se encuentra en su domicilio con custodia policial, acompañado de su familia y con permanente control médico por su enfermedad.El fiscal federal Cristian Rachid, quien dirige la investigación, no formuló declaraciones hasta ahora.Voceros de la familia de Guadalupe dijeron que las autoridades federales les aseveraron que no había rastros de Guadalupe en las búsquedas realizadas ayer y hoy, y que desconocen si mañana continuará con la búsqueda en Potrero de los Funes.