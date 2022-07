Negativa barrial al reservorio pluvial en el Parque Saavedra propuesto por el Gobierno porteño

Según los vecinos, la obra que propone el GCBA será una “zanjón cielo abierto" en el Parque / Foto: Archivo.

El plan del GCBA

La obra del Gobierno porteño para crear un reservorio pluvial en el Parque Saavedra fue rechazada por vecinos y vecinas durante la audiencia pública, que se extendió por cinco jornadas y concluyó este viernes, al considerar que laLa negativa a la propuesta oficial fue mayoría dentro de los más de 150 oradores que expusieron, de lunes a viernes a través de la modalidad virtual, sus posturas frente al proyecto que prevé la conformación del curso de agua de unos 400 metros de extensión dentro del Parque Saavedra que acumule las aguas de lluvia.En la última reunión,, vecina de Saavedra, sostuvo que “van a abrir un zanjón a cielo abierto en medio del Parque que va a tener interacción con las napas freáticas y no será agua limpia, ni pura, sino que restará superficie a un espacio público verde”., señaló que “la obra no tiene sentido y existen otras alternativas para resolver el tema de las inundaciones”; al tiempo que Juan Ignacio, residente desde hace 50 años, dijo que “no tiene sentido partir al parque en dos, no es algo necesario”.manifestó su “indignación y enojo” por el proyecto y señaló que “no existió nunca la participación ciudadana porque nadie preguntó nada" y evaluó que “solo alguien que no conoce Saavedra se puede animar a sacarle el parque a los vecinos”.calificó de “escandaloso que se gasten millones de dólares cuando hay obras urgentes” y agregó que “va a ser un crimen ecológico que va a dividir en dos al parque”; mientras que Patricia Muro dijo que “se va a perder un espacio verde ya que es zanja que va a tener un curso sinuoso”.El plan oficial sobre el parque fue anunciado por el Gobierno porteño en septiembre del 2021, pero con otro enfoque que refería a la propuesta para abrir a cielo abierto medio kilómetro del curso de agua paralelo al arroyo Medrano, el que permanece entubado desde 1942 y corre por debajo de espacio verde de Saavedra.Tras las quejas vecinales,A favor del proyecto, en tanto, una veintena de personas defendió la iniciativa al considerar que mitigará las inundaciones y fomentará la vinculación con el medio ambiente.En ese marco, la mayoría de los respaldos surgió de participantes que se desempeñan como empleados del Gobierno de la Ciudad en las áreas de Obras, Infraestructura e Hidráulica.Si bien en las primeras jornadas de la audiencia, esos oradores se presentaron como “residentes de la Comuna 12”, que abarca el barrio de Saavedra, este viernes se identificaron como “trabajadores del Gobierno porteño”, tras la denuncia de un grupo barrial que publicó los perfiles en redes sociales en los que se constataba la relación laboral con el Estado local.