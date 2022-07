El abogado del padre desestimó la versión del joven que dice haber matado a Guadalupe

Guadalupe Belén Lucero Cialone, desaparecida en San Luis.

El letrado que representa a Eric Lucero valoró positivamente lo actuado en el peritaje ordenado por la Justicia Federal para reconstruir los hechos / Foto: Nico Varvara.

El abogado Héctor Zabala, que patrocina al padre de Guadalupe Belén Lucero Cialone, afirmó a Télam que "el autoincriminado en el casoen el que fue vista por última vez la niña" y consideró que sus declaraciones "no resultas verosímiles" para la defensa.El letrado que representa a Eric Lucero valoró positivamente lo actuado en el peritaje ordenado por la Justicia Federal para reconstruir los hechos, que se realizó "hasta el jueves por la noche" en la denominada zona "0", donde consideró "pueden surgir elementos valiosos para la causa".Durante el diálogo con Télam,, "ya que se encontraba en el lugar participando de los juegos junto a Guadalupe" y con esta medida se logró que "señale lugares" y "vuelva a contar lo que vio en la escena de la desaparición, que es mucho más valioso que la declaración que realizó en Cámara Gesell, desestimada en su momento"."La niña dijo que actuaron cuatro motos, una de ellas procedente del norte y las otras del sur" y, luego, agregó que fueron "un hombre y una mujer quienes se la llevaron".Asimismo, Zabala destacó que las cámaras de seguridad del negocio que "habría registrado la presencia de esas motos en el barrio, lamentablemente estaba mal configurada por lo que el día y hora del registro no coinciden, como tampoco los horarios denunciados sobre la ausencia de la niña en las inmediaciones donde fue vista por última vez según el testimonio de una maestra que dijo haberla visto sola cerca del descampado".El abogado destacó lassobre las que dijo "es abismal la diferencia en el trabajo minucioso de reconstrucción, donde psicólogas y antropólogas forenses se suman a la tarea, informan y contienen a la familia".En base a esto, además, consideró que el rastrillaje iniciado el jueves en Potrero de los Funes "va a llevar meses, porque el declarante no marcó un lugar determinado sino toda la zona, y las formas de rastrillar de los equipos nacionales se organiza y ejecuta con una logística intensiva y distinta a los que se realizan en la provincia".señalada como enterramiento del cuerpo para realizar un rastrillaje en la localidad de Potrero de los Funes, a 24 kilómetros de la capital de San Luis.Por eso, en horas de la noche, una treintena de efectivos de la Policía Federal requisaron la casa del hombre que se autoincriminó y a las 23:25 salió custodiado por personal médico en una ambulancia del Sempro.Según informó Zabala,, donde desapareció hace un año la niña, tal como el mismo había señalado."Es llamativo que justamente cuando está la prensa nacional apostada nuevamente en San Luis, surjan estas novedades que sacan el foco de la investigación y causan un tremendo sufrimiento a la familia que reclama la aparición con vida de Guadalupe", concluyó Zabala.