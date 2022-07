Sociedad

01-07-2022 12:03 - Será en formato presencial

Llega la 10° edición de la Media Party, la innovadora conferencia sobre medios de la región

Desde el 25 de agosto, referentes de grandes medios como The New York Times, The Washington Post, The Guardian y The Vox brindarán charlas, talleres y conferencias magistrales en Ciudad Cultural Konex, con entrada gratuita.