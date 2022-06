La embajada argentina en Londres celebró el mes internacional del Orgullo LGBTIQ+

En el encuentro, se abordaron temas como la identidad de género.

El, organizó este jueves un encuentro entre representantes de la comunidad LGBTIQ+ de Argentina y el Reino Unido, que finalizó con un show musical de la artivista y cantante argentina de Tango Queer, Fifí Real, en el marco de las celebraciones del mes internacional del Orgullo.En el encuentro,evolucionaron en los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ y su reconocimiento en un mundo donde aún persisten grandes amenazas, como el aumento de los discursos de odio y el resurgimiento de los movimientos de extrema derecha, que ponen en peligro conquistas adquiridas.Del panel participaron representantes de las organizaciones de la sociedad civil que copresiden la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), como Nancy Kelley, directora Ejecutiva de Stonewall, y Leanne Mc Millan, directora de Asuntos globales de la misma organización que lucha por la libertad, la equidad y el potencial de las personas LGBTIQ+ en todas partes.Además estuvieron presentes, del Kaleidoscope Trust por la sociedad civil británica, y Andre Rivas de Familias Diversas (AFDA)."Hemos recorrido un largo camino en estos 50 años todos los países del mundo, cada uno con su historia, su contexto, sus posibilidades y las características de sus sociedades. No existen formulas únicas para acabar con la discriminación", expresó el embajador argentino al abrir el encuentro."En palabras de Tolstoi: Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Como diplomáticos y diplomáticas, nos toca la tarea de colaborar entre Estados para impulsar la felicidad de nuestras sociedades", subrayó.Mientras que Alessandra Viggiano, ministra de Cultura, Género y Derechos Humanos de la embajada argentina, agregó que"La ley de identidad de género de 2012, el cupo laboral trans y el DNI no binario no hubieran sido posibles sin estos puentes. Y eso es lo que se mostró hoy aquí, incluyendo la trayectoria de Alba Rueda, la primera mujer trans en ocupar un cargo público en la Argentina, que con el movimiento travesti luchó contra los estereotipos acerca de las posibilidades de las identidades no hegemónicas para conformar familias, incluyendo los lazos amorosos con las infancias", dijo Viggiano a Télam.Por su parte, Fifí Real, antes de su actuación, llamó a estar alerta frente a los desafíos que se presentan en este momento, en relación a las amenazas que pueden provocar movimientos de la derecha o de la Iglesia Católica en todo el mundo para defender las leyes de privilegio y de vanguardia que logró la Argentina."Hay que estar muy atentas a las movidas frente al avance de nuevas representaciones políticas en un próximo año electoral en donde se está volviendo a utilizar un discurso de odio, en el que se pone en tela de juicio el lenguaje inclusivo y donde el cupo laboral trans no está siendo respetado en cuanto a su implementación en toda la extensión del país", dijo en diálogo con Télam."Tenemos que seguir atentos a esta situación. Yo creo que hay una parte del activismo LGBTIQ+ que está muy alerta. Pero este es el año y es el momento para recordarles a todes, que tenemos que estar atentos y salir a las calles y reclamar, frente a los discursos que generan climas y debates en la sociedad, como por ejemplo el que surgió sobre el lenguaje inclusivo y terminó siendo prohibido en Ciudad de Buenos Aires", afirmó.En ese sentido, opinó que"En cualquier momento cambia un Gobierno y a través de un decreto nos pueden volver a borrar leyes, derechos o ministerios según las conveniencias que haya con los distintos poderes", expresó.De todas maneras,"En Alemania, por ejemplo, hay que pasar por un año de transición médica para que respeten la identidad de género y asignen el DNI y eso en nuestro país no es así", destacó.También llamó a la reflexión a las personas que hoy buscan generar inclusión, para que piensen estrategias para incluir a la comunidad LGBTIQ+."Nosotras queremos que nos escuchen, que nuestra voz sea considerada en la toma de decisiones y que también nuestras experiencias como sobrevivientes en esta sociedad sirvan para poder generar políticas públicas que nos contengan y que hagan un cambio en la sociedad", agregó.