Las nuevas subvariantes de Ómicron son más "evasivas" a la inmunidad por vacunas

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados en la semana: 25.680

Total: 9.367.172 casos



Fallecidos en la semana: 54

Total:129.070



Ocupación camas UTI: 386



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 43,2%



Las nuevas subvariantes de, que impulsaron el incremento de nuevas olas de coronavirus a nivel mundial y de las cuales ya hay casos detectados en la Argentina, tienen la “mayor capacidad de evasión” de anticuerpos generados por la vacunación y las infecciones previas que se registró hasta el momento, señalaron especialistas consultados por Télam.El Ministerio de Salud informó el miércoles noche el primer caso registrado con Ómicron BA.5 en una persona que estuvo de viaje, cuya muestra se analizó entre el 5 y el 11 de junio, mientras que la BA.4 fue detectada por primera vez en mayo en el país.La subvariante, incluso en países con altas tasas de vacunación.“Estos dos sublinajes fueron detectados originalmente en Sudáfrica a mediados de abril e impulsaron una nueva ola de infecciones que se fue expandiendo a nivel global y ya fue detectada en 62 países”, dijo en diálogo con Télam el virólogo Humberto Debat.En algunos de esos países como Portugal, Estados Unidos y en el Reino Unido, en los cuales las tasas de vacunación son elevadas,, lo que produjo no sólo “un aumento de infecciones sino también de internaciones”, advirtió el especialista.Asimismo, Debat, quien integra elaseguró que a nivel biológico se advirtió que la transmisibilidad de estas subvariantes está asociada a una “mayor capacidad de evasión por asociación escape parcial inmune”.Según trabajos publicados, "BA.4 y BA.5 tienen una gran capacidad de evasión a distintos anticuerpos monoclonales, a anticuerpos generados por inmunización por vacunas e inmunidad híbrida, es decir, inmunidad de vacunas seguida por inmunidad por infección", precisó Debat.“En BA.4 y BA.5 los niveles de quiebre son mayores a cualquier otra versión del virus anterior”, apuntó y remarcó que “aquellas personas que se infectaron en la ola de Ómicron de inicios del año, incluso aquellas vacunadas son susceptibles a una infección con BA.4 y BA.5”.En este sentido, el virólogo precisó que el incremento en la cantidad de contagios de estas subvariantes no se deben a una mayor “infectividad” sino a su capacidad de evasión; y aseveró que“Este repentino aumento de hospitalizaciones en distintos países, es un llamado de atención”, consideró el especialista y enfatizó en que “a nivel experimental, hay un trabajo muy importante, que se publicó recientemente, donde se vio una asociación de BA.4 y BA.5 con mayor virulencia y mayor mortalidad en hamsters que con otras sublinajes de Ómicron”., advirtió Debat aunque remarcó que “estos datos experimentales no son directamente extrapolables en humanos, pero sí son una evidencia al menos indirecta de que podría haber alguna asociación entre BA.4 y BA.5 con una potencial mayor virulencia que otras versiones de Ómicron”.En este escenario, el especialista aseguró que “tanto las hospitalizaciones como los fallecimientos por ambas subvariantes siguen siendo menores o similares” a las cifras de personas infectadas con Ómicron BA.1 y “mucho menores a los que se vio en variantes anteriores como la Delta donde el porcentaje de vacunación eran muchísimo menor”.Además de todas las mutaciones asociadas a Ómicron, estos dos sublinajes presentan “dos mutaciones adicionales en la proteína Spike (L452R y F486B); ambas son mutaciones de interés ya que están asociadas a cambios en la biología de los virus y serían las que podrían estar justificando este comportamiento diferencial”.Por último, el virólogo remarcó que “independientemente de las particularidades de estas dos subvariantes,para casos de hospitalizaciones y, estudios recientes muestran que los mayores niveles de efectividad se dan de la mano de dosis de refuerzo, para estimular nuestra respuesta inmune”.