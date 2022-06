Científicos italianos afirman que "no es raro" hallar el virus de la viruela del mono en el semen

Los expertos italianos están tratando de determinar cuánto tiempo permanece el virus en el semen después de la aparición de los síntomas.

Investigadores italianos aseguraron que “no es raro ni aleatorio” la presencia del virus de la viruela del mono en el semen, según un estudio preliminar que precisó que se detectó ADN del virus en las muestras de tres de cada cuatro hombres que cursan la enfermedad.



"Este descubrimiento demuestra que la presencia del virus en el esperma no es rara ni aleatoria", aseguró Fracesco Vaia, director del hospital Spallanzani de Roma, institución especializada en enfermedades infecciosas, tras referirse al estudio preliminar que fue divulgado de manera parcial hace algunas semanas, señaló la agencia de noticias AFP.



La investigación, que aún no fue publicada oficialmente, afirmó que se detectó la presencia de ADN del virus en semen de tres de cada cuatro hombres que padecen la enfermedad, que este año alcanzó 3.400 casos confirmados y una muerte en más de 50 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"No consideramos (este virus) como una infección sexualmente transmisible", subrayó la semana pasada Meg Doherty, directora de los programas globales de la OMS sobre el VIH (virus del Sida), la hepatitis y las ITS (enfermedades de transmisión sexual).



Los expertos italianos están tratando de determinar cuánto tiempo permanece el virus en el semen después de la aparición de los síntomas.



En uno de los pacientes, el ADN del virus se detectó tres semanas después del inicio de los síntomas, incluso luego de que desaparecieran las lesiones, un fenómeno que según Vaia se ha visto en el pasado en infecciones virales como el zika.



Vaia precisó, además que durante un primer estudio, habían observado, a través del cultivo del virus en el laboratorio, que estaba "presente en el semen como un virus contagioso y capaz de reproducirse”.



Sin embargo, continúan las investigaciones para determinar posible presencia del virus en secreciones vaginales.