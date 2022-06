Estudiantes y docentes marcharon por "más educación y menos marketing"

Estudiantes y docentes marcharon a la legislatura porteña por "más educación y menos marketing" VER VIDEO

La movilización se desplazó desde la esquina de Córdoba y Ayacucho hasta Perú 160. // (Foto: Victor Carreira)

Cientos de estudiantes junto a maestros y profesores, integrantes de cooperadoras y sindicatos docentes marcharon este miércoles por la tarde rumbo a la sede de la Legislatura Porteña para exigir mayor presupuesto "en defensa de la educación pública", y portando pancartas con el lema ""Hay un montón de carteles en la Ciudad diciendo que 'la transformación no para', pero", sostuvo Florencia, de 17 años, integrante del centro de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, de Barracas.y las condiciones son cada vez peores, se nos caen los techos en la cabeza, nos mandan viandas podridas que además no alimentan a los pibes y a veces ni llegan, llegamos al invierno y tenemos las estufas apagadas", detalló la estudiante.Y añadió que, frente a "todas estas preocupaciones", al Gobierno de la Ciudad "lo único que le interesa es prohibirles a nuestros profesores que puedan hablar en lenguaje inclusivo ", motivo por el que exigieron "una mesa de discusión".La movilización, que se desplazó desde la esquina de Córdoba y Ayacucho hasta, sede de la Legislatura, fue encabezada por alumnos, docentes y miembros de asociaciones sindicales que avanzaron al grito de "a ver a ver, quién dirige la batuta, les estudiantes o el gobierno hijo de yuta", mientras sonaban bombos que acompañaron los reclamos.Organizada por, el gremio de profesores Ademys y los centros de estudiantes, los reclamos exigieron "un salario igual a la canasta familiar, en defensa de nuestros derechos laborales, de la ESI y los derechos de las diversidades, en defensa de los profesorados, contra la reforma del estatuto, contra las pasantías obligatorias, y por todas nuestras demandas".", sostenía uno de los carteles llevados por los alumnos, mientras que otro expresaba "El presupuesto tuvo la suerte de no caer en la educación pública", en referencia a los dichos de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal."Hoy se juntaron varios reclamos de la comunidad educativa, como el salarial para los docentes y el reclamo de reforma del estatuto, que confluye con el pedido de estudiantes por las viandas en las escuelas, mejores condiciones de infraestructura y el tema de las escuelas sin calefacción en invierno", señaló a Télam Mariana Scayola, secretaria general de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys)."Tenemos escuelas que literalmente, el problema de las prácticas gratuitas y obligatorias en los quintos años y las cooperadoras escolares que vienen sin recibir los fondos necesarios en tiempo y en forma, y que además traen el reclamo estructural de falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires", añadió.Otro de los carteles sostenidos por los estudiantes señalaba "No a las pasantías, no a la yuta", en relación a la iniciativa de prácticas educativas preprofesionales destinadas a los alumnos del último año de las escuelas porteñas.Al respecto, Sofía, estudiante de quinto año de la Escuela Superior de Educación Artística Manuel Belgrano señaló que si bien aún "no sabe qué pasantía le va a tocar, lo más probable es que no sea de artes, capaz lo más probable es que terminemos trabajando en el McDonalds".Mientras marchaban, los manifestantes continuaron con los cánticos contra el jefe de Gobierno porteñoy la ministra de Educación,, al tiempo que Pablo Cesaroni, perteneciente a una de las cooperativas convocantes, responsabilizó al Gobierno porteño "por laa las distintas reivindicaciones desde las escuelas".Por su parte, Julieta, secretaria general del centro de estudiantes del colegio Julio Cortázar, que encabezaba la marcha, señaló que "le reclamamos al gobierno de Larreta y Acuña por condiciones más dignas en la educación pública, queremos que los colegios no se caigan a pedazos ni morirnos de frío cuando vamos a cursar, y hacerlo de una manera en la que también podamos disfrutarlo"."Queremos que se nos escuche y que nos presten atención, porque al fin y a cabo la educación la conformamos nosotres y la comunidad educativa", concluyó la estudiante.Finalmente, entre las escuelas y terciarios que encabezaron la movilización a través de los Centros de Estudiantes, estuvieron presentes el colegio Julio Cortázar, la escuela Rodolfo Walsh, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández", la Escuela de Teatro, la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg y las Escuelas Técnicas Raggio junto a la Coordinadora de Estudiantes Terciarios y la Coordinadora de Estudiantes de Base, entre otros.