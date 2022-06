Autoridades provinciales alientan el refuerzo de la vacunación anticovid durante el invierno

Foto Rapetti Emilio

Con una curva estable en los contagios de Covid-19 "gracias a la campaña nacional de vacunación", las autoridades sanitarias de las provincias recordaron la necesidad de reforzar los esquemas de inmunización y mantener los cuidados esenciales, como uso de barbijo, higiene de manos y ventilación de ambientes.A nivel nacional, elen su informe del domingo que en las de Covid19 y, mientras la ocupación de camas de terapia intensiva de adultos era del 43,2 por ciento en centros de salud públicos y privados de todo el país.En Buenos Aires, la Gobernación informó quecontra la coronavirus para proteger a la población de esta pandemia y desde fines de mayo avanza con la aplicación de dosis de refuerzo en niños desde 5 años, mientras los adultos pueden acceder a la vacunación libre y federal de cuarta dosis en todos los municipios de la provincia.El director de Región Sanitaria Primera con asiento en, Maximiliano Núñez Fariña, dijo a Télam que "hay unaque se inició hace un mes y medio"."Lo que ha demostrado es que la vacunación ha sido excelente porque el índice de vacunación ha generado que la gente no ingrese a las terapias intensivas de los hospitales y lo está cursando en forma ambulatoria que de otra forma", agregó.El funcionario dijo que "se reciben insumos, vacunas venimos recibiendo sin inconveniente y estamos tratando en cada municipio dejar una posta de vacunación fija y el resto hacerla itinerante para cubrir más lugares"., aseguró que se incrementaron los testeos y señaló que si bien eso no significa un "crecimiento de importancia" en la cantidad de nuevos contagios, la demanda enobedece a "la", propios de la época del año."Gracias al avance de la vacunación, es raro que el Covid-19 genere internaciones y casos graves en personas jóvenes, sin antecedentes de enfermedad previa", dijo. Y, destacó que con los hisopados también se analizan otros tipos de virus respiratorios por lo que pidió que "las personas que tengan síntomas y no sean parte de los grupos de riesgo deben aislarse por cinco días, tengan o no Covid-19″.Contambién registró una baja del 24 por ciento en los casos de Covid-19, según el último reporte del Ministerio de Salud de la provincia.afirmó que "lo primero que hay que decir y recalcar a la población es la importancia fundamental de, ya sean las dos dosis, mínimo, de Covid-19, la vacuna antigripal para las personas que integran los grupos de riesgo y la vacuna antineumocócica"."La consulta médica está recomendada ante la presencia de síntomas de alarma, como la dificultad respiratoria o la fiebre que persiste por varios días o vómitos y diarrea abundante", aclaró.Y, advirtió que últimamente "son muchos los pacientes que entran en la duda de qué tipo de virus es el que provocó su enfermedad" y remarcó que "no es necesario que hisoparse, ya que el aislamiento de cinco días está recomendado para todas las personas que tengan signos de sintomatología respiratoria, sin discriminar si se trata de una influenza o sea gripe, o Covid"."Los profesionales de la salud necesitan saber si es Covid en el caso de algún paciente que presente un estado grave y requiera de una internación, la mayoría de los internados presenta una neumonía moderada, dado que casi no hay ingresos a las terapias intensivas y esto tiene que ver con la cobertura de vacunación", acotó.Salud Públicaen el hospital de Campaña,señaló que "hay un descenso en la adherencia a la campaña de vacunación" per advirtió que "es de vital importancia la vacunación para hacerle frente a Ómicron"."Hay que cambiar el mensaje de que la pandemia ha terminado, las nuevas variantes han aumentado la curva de hospitalización en el mundo y debemos cuidar a los más vulnerables", advirtió el especialista.El hospital San Martín de Paraná reportó que cerca de un 40% de las personas que se realizan un hisopado se confirman como nuevos casos, al ritmo del aumento de las consultas ante síntomas de enfermedades de invierno, y señaló que detectó unFuentes del Ministerio de Salud recordaron a Télam que en la provincia "siempre fue una recomendación" el uso de barbijo y las "medidas de cuidado para la prevención no solo de Covid-19 sino también de otras enfermedades respiratorias".Sólo "como "la ventilación de los ambientes; el lavado frecuente de manos; y evitar acudir a actividades laborales, sociales y educativas ante la presencia de síntomas", añadieron.También registró uny focaliza las tareas de prevención con otras infecciones respiratorias como la influenza, explicaron fuentes gubernamentales.En cuanto a la cantidad de internados, el Ministerio de Salud dijo que existen cuatro hospitalizaciones esta semana en Río Grande, el doble de la semana anterior, mientras continúa la "estrategia de vigilancia de infecciones respiratorias agudas" que incluyen en forma conjunta al Covid-19, la influenza y otros virus respiratorios.El gobierno fueguino reiteró "la importancia delo que "incluye especialmentey ventilar los ambientes, utilizar barbijo en lugares cerrados, lavarse regularmente las manos, desinfectar las superficies y objetos de uso cotidiano y respetar en todo momento los protocolos sanitarios establecidos".Hubo, elaseguró que "la situación es estable, no tenemos casos de internación que aumenten pero sí reconozco que hemos bajado mucho en el ritmo de vacunación, sobre todo en las dosis de refuerzo"."Habíamos tenido un repunte en la vacunación contra el Covid, pero en las últimas dos semanas bajó y eso es un dato que estamos monitoreando para establecer estrategias" sostuvo el funcionario chubutense.remarcó que "la pandemia todavía no terminó, todavía existe y el riesgo está presente prácticamente en todas las localidades. Por eso", añadió y destacó que "la estrategia de vacunación fue muy eficiente, dado que 9 de cada 10 santacruceños tiene el esquema primario", tras lo cual advirtió por "los contagios en personas que no tienen actualizado el esquema de vacunación" a quienes pidió recibir los refuerzos "para estar correctamente inmunizados".En la última semanay apenas un 14,89% de camas ocupadas, la, sostuvo que la provincia "desde la infraestructura, el equipamiento y con el recurso humano, estaba preparada para atender una situación inédita y difícil de contener" como fue la pandemia."Hay 139 casos" activos hasta este miércoles, según fuentes del hospital zonal Ramón Carillo de la ciudad de Bariloche, donde no hay "internación en camas UTI de pacientes covid" y consideraron a la cantidad de contagios "baja en proporción a la población" de esa localidadEl, indicó que aún restan los dos meses más fríos del año por lo que "seguimos monitoreando y trabajando para controlar los brotes que se den por enfermedades respiratorias en toda la provincia"."Desde Salud hacemos hincapié en la. Además, continuamos con la recomendación del uso del barbijo en lugares cerrados y de concurrencia masiva para evitar la propagación de los virus", afirmó., señaló que la, ya que no se registraron aumento de casos con respecto a las semanas anteriores y dijo que las internaciones "son las esperadas para esta época por la circulación de virus respiratorios", tras lo cual apuntó que "son muy pocos los casos de coronavirus que requirieron internación en las últimas 2 semanas".Eldestacó que con la vacunación anticovid "hoy vemos los frutos, ya que, sin ninguna restricción en todas las actividades,"La vacunación es fundamental para contrarrestar los cuadros graves de esta enfermedad", destacó Medina Ruíz y señaló que las más de 3.500.000 dosis aplicadas "equivalen a un 94 por ciento de la población de la provincia vacunada, el 83 por ciento con dos dosis".El ministro sostuvo que "se han colocado una buena cantidad de vacunas pero aúnEn la provincia, "lo que, dijo a Télam, y remarcó que "se está trabajando en la vigilancia epidemiológica de todos los virus respiratorios".El Ministerio de Salud localPor eso, Coronel señaló que "se continúa trabajando fuerte en lay añadió que "también se avanza en la vacunación antigripal en personas gestantes y niños y niñas de 6 a 24 meses".