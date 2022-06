Docentes y estudiantes hicieron un "frazadazo" en Balvanera por las condiciones edilicias

(Foto: Camila Godoy).

Docentes, estudiantes y familias de la Escuela Normal Superior (E.N.S. 2) Mariano Acosta realizaron este miércolesen las que se encuentra el establecimiento ubicado en el barrio de Balvanera.denunció ante Télam Mariana Ruibal, presidenta de la cooperadora del Mariano Acosta., aseguró Ruibal.El caso del Mariano Acosta se inscribe en la situación denunciada esta semana por la Multisectorial por la Escuela Pública, que advirtió que el 20% de las escuelas de gestión estatal de la ciudad de Buenos Aires tienen problemas edilicios y el 10% no tiene calefacción.Bajo la consigna de que "con frío no se puede estudiar", la comunidad educativa de esa institución "se manifestó nuevamente para exigir que (el gobierno porteño) calefaccione la escuela porque con las bajas temperaturas estamos pasando frío", remarcó Patricia Pines, docente de nivel inicial en el colegio."Este es un problema que se viene repitiendo desde hace más de una década, se vienen haciendo reclamos para que se solucione pero el tema sigue sin terminar de resolverse", sostuvo la docente.Y agregó: "".En tanto, Catalina Voger, estudiante y consejera de género del centro de estudiantes del Mariano Acosta, aseguró que "es una situación muy compleja en la que es muy difícil estudiar".En diálogo con Télam, señaló que hay "cero voluntad por parte del Ministerio de Educación de CABA de hacer algo al respecto y que podamos cursar en forma cómoda y digna y no con frío, calor o aguantándonos de ir al baño, porque hoy la secundaria casi no tiene baños porque están rotos o clausurados"."Es una situación muy compleja que hoy la enmarcamos en el frío porque es lo más urgente pero que tiene un montón de reclamos que se vienen dando hace años", sostuvo la estudiante.