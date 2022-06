Ceibas recibió el operativo sociosanitario coordinado por el Ministerio de Defensa

"Este operativo es muy valioso para habitantes de nuestras localidades que de otra manera no tendrían acceso a ciertas prácticas médicas o gestiones" destacó el presidente municipal de Ibicuy. Foto: Leo Vaca.

"Este es un ejercicio clave de cara a las emergencias que trajo el cambio climático y para las que vamos a tener que estar listos a dar respuesta" Jorge Taiana

El operativo conecta localidades aisladas por las aguas. Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Esta semana, el operativo se trasladó el lunes a Mazaruca, en las islas Lechiguanas, este miércoles a Ceibas, el 30 de junio y 1 de julio a Villa Paranacito, y finalizará 2 y 3 de julio en Ibicuy

La localidad entrerriana de Ceibas recibió este miércoles una nueva etapa de la edición 2022 de la campaña fluvial que lleva adelante el Ministerio de Defensa junto a otros organismos públicos nacionales y provinciales, con el objetivo de hacer presente al Estado en ubicaciones de muy difícil acceso por vía terrestre.El ministro de Defensa, Jorge Taiana, y su par de Salud, Carla Vizzotti supervisaron en Ceibas el despliegue que comenzó el pasado 21 de junio en el paraje de Charigüé, destinado a asistir a unas 15.000 personas que habitan en islas y poblaciones ribereñas del Río Paraná, en la provincia de Entre Ríos.Los funcionarios recorrieron el hospital Provincial Eva Duarte donde se realizan las atenciones médicas, enfermería, vacunación, odontología y oftalmología por parte de los profesionales de la salud de las Fuerzas Armadas.Luego, las autoridades se trasladaron al polideportivo local, donde se encuentran brindando su servicio al público las prestaciones sociales y equipos territoriales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI); la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); el Registro Nacional de las Personas (Renaper); la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y de los Ministerios de Defensa, Salud y de Desarrollo Social de la Nación.Sabrina Olano, presidenta municipal de la localidad de Ceibas, dijo a Telam que "es sumamente importante este despliegue de agencias estatales en el territorio; habitualmente todas nuestras referencias para trámites como PAMI, Anses u otros organismos están en Gualeguaychú que nos queda a unos 65 kilómetros y después de la pandemia nos quedamos con solo dos servicios de colectivo por semana que van a la mañana y vuelven a la tarde"."Lo mismo sucede con las especialidades médicas, como en Gualeguaychú están los servicios de referencia para muchas localidades pedir un turno para alguna especialidad médica como ginecología es algo que puede demorar meses; el hospital que tiene nuestra comunidad está orientado a la accidentología porque estamos sobre la ruta del Mercosur, disponemos de médico clínico pero no es sencillo tener acceso a los servicios que trajo el operativo", agregó."Acá en un solo día puede venir toda la familia, completar el calendario de vacunación y que todos los integrantes del grupo puedan recibir las especialidades que necesiten", completó.Gustavo Roldán, presidente municipal de Ibicuy, afirmó en diálogo con Telam que "este operativo es muy valioso para muchos habitantes de nuestras localidades que de otra manera no tendrían acceso a algunas especialidades médicas o gestiones ante organismos públicos, por eso en esta jornada también hemos puesto a disposición de la población servicios de transporte para que puedan acercarse".La secretaria de Coordinación Militar en Emergencias, Inés Barboza Belistri, dijo a Télam que "está campaña apunta a poblaciones de difícil acceso a las que buscamos llegar con prestaciones sociales y sanitarias, gracias al trabajo coordinado con los gobiernos locales ha funcionado muy bien lo que es el boca en boca por lo que los equipos territoriales y los profesionales de la salud están atendiendo aún más allá de los horarios previstos".La funcionaria señaló que "cuando las familias se enteran de que en el operativo disponen de especialidades médicas a las que en general no tienen acceso o a trámites de distintos organismos públicos que quizá tienen su sede más cercada en otra ciudad a varios kilómetros es que vemos jornadas como la de hoy en la que toda la comunidad confluye en el dispositivo"."La preparación previa de la campaña se realiza junto al gobierno provincial y los municipios que son quienes nos informan de las necesidades territoriales. En el caso de Ceibas el hospital hoy no dispone de todo su plantel médico completo, y después de la pandemia poder traer todas estas prestaciones y especialidades era algo vital para la comunidad", completó Barboza Belistri.Taiana consideró la iniciativa como "muy positiva porque se desarrolló exitosamente de acuerdo a lo que escuchamos de los equipos y de las familias que vinieron. Es un desafío en un territorio amplio y complejo con una población dispersa en un espacio cruzado por ríos y bañados que dificultan el acceso".Junto a Taiana, la ministra Vizzotti destacó que le parece que "este es un rol que siempre tuvieron las fuerzas armadas pero que ahora se visibiliza, y después de la pandemia mucho más. Visibilizar a las fuerzas armadas es muy importante de cara a la sociedad y un reconocimiento al papel que todas las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa han tenido desde el comienzo de la pandemia".Formados en el playón municipal de Ceibas, integrantes de la tripulación del patrullero King de la Armada Argentina que sirve de plataforma logística al operativo, recibieron a Taiana y Vizzotti que destacaron su labor junto a la de los sanitaristas de las fuerzas armadas y el personal de los distintos organismos que participan de la iniciativa.Frente a ellos, Vizzotti resaltó que "es un gusto enorme estar acá para poner en valor este Estado presente en forma articulada desde el gobierno nacional en coordinación con los gobiernos locales. Ejercer la ciudadanía es un derecho, y para nosotros esto es un deber y un orgullo".La funcionaria ponderó "el enorme trabajo en esta campaña de todos los equipos que se vienen y pasan días lejos de sus casas con compromiso y vocación de servicio. También quiero destacar todo lo que hicieron las fuerzas armadas y Defensa durante la pandemia en cada una de las acciones territoriales".En ese sentido Taiana subrayó que "todos los textos hablan del trabajo interagencial, es un aprendizaje que no es fácil ni automático, pero que acá la vemos en marcha de manera positiva. Este es un ejercicio clave de cara a las emergencias que trajo el cambio climático y para las que vamos a tener que estar listos a dar respuesta".El buque patrullero King (P-21) y la lancha patrullera Río Santiago (P-66), junto a otras embarcaciones menores de la Armada Argentina servirán de transporte y soporte logístico a la campaña sociosanitaria que comenzó el 21 de junio en Charigüé, desde donde se trasladó hacia el puerto de Ibicuy para asistir a la población de Médanos.Esta semana, el operativo se trasladó el lunes a Mazaruca, en las islas Lechiguanas, este miércoles a Ceibas, el 30 de junio y 1 de julio a Villa Paranacito, y finalizará 2 y 3 de julio en Ibicuy.