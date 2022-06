El Ministerio de Ciencia entregó equipos por $7.800 millones a instituciones de todo el país

Anuncio en Ciudad Universitaria VER VIDEO

🔬A través de #EquiparCiencia otorgamos 7800 millones de pesos para que organismos científicos y universidades de todo el país accedan a equipamiento que les permita realizar estudios de alta complejidad y cumplir con las necesidades del sector productivo. #PrimeroLaGente👩‍🔬🇦🇷 pic.twitter.com/sDhMM5ciqs — Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (@ciencia_ar) June 29, 2022

"La ciencia es una inversión y es lo que nos va a permitir cambiar a una matriz de exportación basada en la capacidad de agregar valor" Daniel Filmus

En el acto también expusieron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro.

El ministro @FilmusDaniel destacó que con la entrega de estos equipos buscamos federalizar la ciencia, ampliar el conocimiento para transformar el modelo productivo, cambiar la matriz de exportaciones, resolver los problemas de la gente y generar soberanía.#EquiparCiencia pic.twitter.com/1MnCwT26LE — Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (@ciencia_ar) June 29, 2022

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció este miércoles la entrega de 165 equipos de mediano y gran porte por un total de 7.800 millones de pesos a instituciones de las 24 jurisdicciones del país en el marco del programa "Equipar Ciencia", creado a partir de la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología."El apoyo que hoy estamos dando es en infraestructura. Es la inversión más grande que se ha hecho en la historia de Argentina en equipamiento y tengo un enorme orgullo de ser quien está al frente del Gobierno", indicó el presidente Alberto Fernández en un mensaje transmitido durante el acto, que se realizó en la sede del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE UBA-Conicet) ubicado en Ciudad Universitaria.32 equipos a la región del Noroeste: $1.380 millones19 equipos al Noreste: $850 millones13 equipos a Cuyo: $670 millones24 equipos a la región Centro: $1.360 millones29 equipos a la Patagonia: $1.300 millones38 equipos al Área Metropolitana de Buenos Aires: $1.800 millones10 equipos al interior de la Provincia de Buenos Aires: $480 millonesLos destinatarios del equipamiento son 13 organismos del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, 43 universidades nacionales y 6 organismos provinciales de ciencia y tecnología."El programa Equipar Ciencia y Construir Ciencia son posibles gracias a que desarrollamos una política de Estado basada en la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que por primera vez se aplica este año y que crea un fondo federal para fortalecer al sistema y distribuir entre otras cosas equipamiento de primer nivel después de tantos años de desatención y destrato al sistema científico", indicó Juan Pablo Paz, secretario de Articulación Científico Tecnológica al comenzar el encuentro.Y continuó:Paz detalló que el programa recibió propuestas de 67 instituciones que solicitaron 510 equipos que requerían más de 21 mil millones de pesos y tras realizar una evaluación fueron seleccionados esta primera camada de instituciones y proyectos.No obstante, aclaró que "las instituciones podrán volver a presentarse y esperamos poder volver a hacer un entrega de equipos en septiembre próximo"."Hemos tenido (en ciencia) una caída enorme del presupuesto del 0,37 del PBI en 2015 al 0,22 y los salarios cayeron un 40%; y aunque venimos recuperando sabemos que es probable que en Argentina las y los trabajadores de la ciencia no tengan el salario que merecen", indicó por su parte el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.Y continuó: "Pero también sabemos que la mayor parte de las y los investigadores tiene una conciencia nacional muy fuerte y que aún con salarios que no son los mejores, se quedan en el país si tienen la posibilidad de investigar y aportar a la Argentina".El titular de la cartera científica recordó los cuatro pilares centrales a los que debe apuntar la actividad: "avanzar en el conocimiento, que ese conocimiento sirva para avanzar el modelo productivo, solucionar los problema de la gente y aportar a la ciudadanía"."No cualquier modelo de desarrollo exige que haya una ley de ciencia y tecnología- dijo-. Si tengo un modelo de desarrollo que procura el crecimiento a través de la especulación financiera o la exportación de productor primarios no necesito ciencia y tecnología, es un gasto no una inversión"Y añadió: "Nosotros, en cambio, consideramos que la ciencia es una inversión y que es lo que nos va a permitir cambiar a una matriz de exportación basada en la capacidad de agregar valor".Además,, unos de los ejes centrales de su gestión."Nosotros, continuando con la tarea de (exministro, Roberto) Salvarezza queremos todos los jóvenes tengan la posibilidad de trabajar donde nacieron", sostuvo.En el mismo sentido, la presidenta de Conicety explicó que "no tuvimos llamados a equipamiento durante los cuatro años del Gobierno anterior y la pandemia había frenado muchas de las posibilidades de hacerlo antes".Franchi recordó que "tenemos una ley, la de, absolutamente inédita en el país, que nos va a llevar al 1% del PBI dedicado a la ciencia y la tecnología, una bandera que llevamos adelante durante muchos años y ahora esa ley demuestra para qué sirve porque muchos institutos y establecimientos tienen la posibilidad de reemplazar equipamiento de más de 30 años".La presidenta de Conicet destacó que "la distribución del equipamiento hace que se salga de la concentración en la región central de las investigadoras e investigadores, que no van a ir a trabajar a lugares donde no hay equipos, así que esto es federalización".En el acto también expusieron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, quienes trabajaron el entonces proyecto de ley de financiamiento de la ciencia cuando eran legisladores.De Pedro afirmó queY remarcó que "cada uno de los ministerios dedica gran parte de sus recursos para cumplir con ese objetivo tan noble, que es que haya empleo, producción y calidad de vida en cada rincón de la Argentina".Por último, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, señaló que "con toda la situación compleja que estamos viviendo se prioriza una inversión histórica en equipamiento para nuestros científicos, y esto habla de cuál es la visión del Gobierno, es un hecho concreto que muestra el norte".Y ratificó queTambién estuvieron presentes el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Núñez; la directora del Igibyne, Adali Pecci; el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri; y el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella.