Francisco pidió que la Iglesia salga de las "discusiones estériles" y trabaje por los necesitados

Francisco condena el "ataque bárbaro" a un centro comercial de Ucrania

El papa Francisco condenó el "ataque bárbaro" a un centro comercial de la ciudad ucraniana de Kremenchuk, que esta semana provocó una veintena de muertos, según las estimaciones del país que se encuentra bajo invasión rusa desde fines de febrero.



"Llevo cada día en el corazón a la querida y martirizada Ucrania, que continúa siendo flagelada por ataques bárbaros, como el que golpeó el centro comercial de Kremenchuk", dijo el pontífice al rezar el Ángelus en ocasión de la fiesta vaticana de la Solemnidad de San Pedro y San Pablo.



"Rezo para que esta loca guerra puede ver pronto el fin y renuevo la invitación a perseverar sin cansancio en la oración por la paz", agregó luego el Papa.



En ese marco, Francisco pidió "que el Señor abra las vías de dialogo, que los hombres no quieren o no pueden encontrar, y que no dejen de socorrer a la población ucraniana que sufre tanto".