Efemérides del 29 de junio

la historia al día VER VIDEO

1896 - PETRONA DE GANDULFO. Nace en la localidad santiagueña de La Banda la cocinera Petrona Carrizo de Gandulfo, pionera de los programas culinarios en la televisión argentina. El “Libro de Doña Petrona” es uno de los más vendidos en el país.1900 - SAINT EXUPÉRY. Nace en la ciudad francesa de Lyon el aviador y escritor Antoine de Saint Exupéry, autor de la famosa novela "El Principito". Publicó doce obras.1929 - PENICILINA. El médico escocés Alexander Fleming anuncia en el British Journal of Experimental Pathology el descubrimiento de la penicilina, primer antibiótico medicinal. Fleming había descubierto la penicilina en 1928, pero fue subestimado por sus colegas.Recibió el Premio Nobel de Medicina de 1945.1966 -JUAN C. ONGANÍA. El general Juan Carlos Onganía asume su presidencia de facto en nombre de la autodenominada “Revolución Argentina” y luego de derrocar al presidente constitucional Arturo Umberto Illia1974 - MARTÍNEZ DE PERÓN. La vicepresidente María Estela Martínez de Perón asume provisionalmente la jefatura del Estado a causa de los problemas de salud de su marido, el presidente y general Juan Domingo Perón1975 - INDEPENDIENTE CAMPEÓN. En partido definitorio, Independiente de Avellaneda gana su sexta Copa Libertadores, la cuarta de forma consecutiva, al vencer 2-0 al chileno Unión Española en el estadio Defensores del Chaco de Asunción del Paraguay. Los goles del "Rojo" los marcaron Ricardo Ruíz Moreno y Daniel Bertoni.1986 - ARGENTINA CAMPEÓN. La selección nacional gana su segunda Copa del Mundo al vencer a Alemania por 3-2 en la final del Mundial México ‘86 de la mano de Diego Armando Maradona y Carlos Salvador Bilardo como director técnico.1987 - JUAN D. PERÓN. Es profanada la tumba del expresidente Juan Domingo Perón en el cementerio del barrio porteño de Chacarita. A sus restos le amputaron las manos en un hecho que conmovió a la opinión pública y no fue esclarecido. Los restos de Perón descansan ahora en un panteón en su antigua quinta de la ciudad bonaerense de San Vicente.2000 - VITTORIO GASSMAN. A la edad de 77 años muere en Roma el actor y cineasta italiano Vittorio Gassman, uno de las grandes figuras de la historia del cine.. Filmó más de 50 películas. En 1975 ganó el premio del Festival de Cannes al mejor actor.2009 - BERNARD MADOFF. El financista estadounidense Bernard Madoff es condenado a 150 años de prisión por su responsabilidad en fraudes financieros valorados en unos 50.000 millones de dólares. Las estafas de Madoff impactaron negativamente en el mercado financiero.2012 - JUAN A. BADIA. A los 65 años años de edad muere en Buenos Aires el popular locutor y conductor de radio y televisión Juan Alberto Badía. Ganó siete premios Martín Fierro y dos Konex. Fue un ferviente promotor de la legendaria banda de pop rock The Beatles en la Argentina.2022 - DÍA DEL PAPA. La Iglesia Católica celebra el Día del Pontífice en honor al apóstol Pedro, considerado el primer pontífice, y al apóstol Pablo en el aniversario de sus muertes.La fecha coincide con la de la "solemnidad" de San Pedro y San Pablo.