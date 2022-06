Marchas, festivales, conversatorios y cine para conmemorar el Día del Orgullo

La marcha en Rosario se desarrolló en los alrededores del Monumento a la bandera (Foto: Sebastian Granata).

Provincia de Buenos Aires

🏳️‍🌈 En el Día Internacional del #OrgulloLGTBI+ los colores de la diversidad en la Casa de Gobierno de la Provincia dan cuenta del compromiso con los derechos que garantizan la Ley del #MatrimonioIgualitario, la Ley de #IdentidaddeGénero o la Ley de #EducaciónSexualIntegral. pic.twitter.com/TpTSHjvUSb — Ministerio de Mujeres PBA (@MinMujeresPBA) June 28, 2022

Córdoba

🏳️‍🌈 En conmemoración de la revuelta de Stonewall, cada año reivindicamos el derecho de las personas a vivir sus vidas en libertad e igualdad, y reafirmamos el compromiso de trabajar para garantizar los derechos que faltan para construir una vida libre de violencias. #Orgullo2022 pic.twitter.com/MozKevfI9T — Ministerio de la Mujer (@mindelamujercba) June 28, 2022

Santa Fe

EL ORGULLO COMO BANDERA 🌈

Hoy se conmemora el Día Internacional del Orgullo, por un mundo sin discriminaciones, prejuicios y violencias hacia la comunidad LGTBIQ+ ✊ pic.twitter.com/OtQVEp4XM8 — Municipalidad de Rosario (@MuniRosario) June 28, 2022

También hubo movilizaciones en Mendoza.

Santa Cruz

En Bahía Blanca se realizó un picnic en la plaza Rivadavia.

Mendoza

Tierra del Fuego

En el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, participamos de la proyección de la película “Mía” de Javier Van de Couter, en la Unidad Penitenciaria N°4 de Ezeiza, Buenos Aires, y brindamos talleres para promover el acceso a derechos de travestis y trans. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️#Orgullo2022 pic.twitter.com/oibJ41CXsx — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) June 28, 2022

Río Negro

Bahía Blanca.

San Luis

Jujuy

La marcha en Jujuy.

San Salvador de Jujuy

Santiago del Estero

El colectivo travesti trans y no binarie (TTNB) y agrupaciones defensoras de la diversidad sexual realizaron este martes marchas, festivales, conversatorios, ciclos de cine y actividades culturales en las provincias para conmemorar elen las que buscaron ampliar sus reclamos por la, lay se manifestaron, los cy laLos gobiernos de todas las provincias se sumaron a la recordación de la fecha con la iluminación multicolor de sitios emblemáticos o instituciones públicas y con diversas acciones a través de sus respectivas secretarías de Derechos Humanos.La gobernación bonaerense dispuso, en ese marco,y mantenerla allí durante toda la semana como símbolo para reafirmar el sentimiento sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género y para visibilizar su presencia en la sociedad y sus reclamos.En Bahía Blanca, se realizaba este martes por la tarde un picnic en la plaza Rivadavia, frente al Palacio Municipal, donde los organizadores dijeron que "habrá artistas que van a cantar , bailar y también feriantes y artesanos", mientras en Necochea el equipo de Prevención de la Dirección de Políticas de Género realizó un taller para estudiantes de secundaria con foco en la visibilización y reconocimiento de los derechos de la comunidad.Se realiza un extenso programa de actividades durante todo junio y en ese marco este martes se concretó una disertación denominada "Queerversatorio:" en la Universidad Siglo 21 con debate de referentes del colectivo Lgbtiq+.También hubo acciones solidarias como "Armarios abiertos" y "Ayúdanos a abrigar", destinadas a las personas del colectivo que se encuentran en estado de vulnerabilidad socioeconómica y se concretó un Primer Encuentro Provincial de Diversidades en un pub capitalino con show y charlas.Las actividades continuarán este miércoles con la proyección de un video sobre los "10 años con la Ley de Identidad de Género" en el cineclub Hugo del Carril y un concurso literario por el orgullo y la diversidad.Lay el municipio capitalino organizaron debates sobre la, mientras las direcciones de Mujeres y Disidencias y de Salud diseñaron actividades que se iniciarán el jueves con un conversatorio sobre la nueva ley del HIV, en la Estación Belgrano con el título: "Nadie se cuida de lo que no se nombra", donde también se debatirán temas que al colectivo le preocupan, como la criminalización, exposición y transmisión del VIH, la protección de las personas que cursan la enfermedad y su derecho a que la información sea confidencial.En la ciudad de Rosario, una manifestación recorrió varias cuadras entre la plaza San Martín y el Monumento a la Bandera, donde se leyó un documento y hubo un show artístico. Allí, la activista trans Pamela Rocchi apuntó: "" y recordó que "en Santa Fe existe la reparación histórica desde 2018 para trans víctimas de la dictadura, pero sabemos que la persecución desde el Estado siguió hasta 2010 porque había Códigos Contravencionales y estaba prohibido ser trans en la provincia".Una bandera con los colores rosa, blanco y celeste congregó a quienes homenajearon este mediodía de martes a la comunidad LGBTI+ en el paseo del Centro Cultural de Río Gallegos con el recuerdo de dos jóvenes fallecidas que no alcanzaron a cumplir 40 años.Judith Chocobar, hermana de una joven asesinada y descuartizada en septiembre de 2015, leyó el documento oficial de la jornada en el que advirtió que "".Sarita Ferrofino, la madre de Lorena Cruz fallecida en 2020 a los 37 años, escribió el nombre de la joven trans en la bandera gigante antes del recorrido que hicieron por las calles céntricas de la ciudad y dijo estar "orgullosa de mi hija. Estuve siempre orgullosa de mi hija desde los 14 años que manifestó que ella era afeminada" y pidió a los manifestantes "sigan adelante por todas las chicas que no están y por las que vienen. Que haya mucho respeto y mucho amor, principalmente de la familia".También hubo este martes a la tarde una manifestación contra "los Travesticidios, Trasfemicidios y Transhomicidios" en el Kilómetro 0, en Peatonal y San Martín, donde entre otros reclamos se pidió "justicia por Melody", una joven trans asesinada a balazos en agosto de 2020, en una zona roja de Guaymallén por el expolicía Darío Jesús Cháves Rubio, el único acusado en el expediente elevado a juicio.El gobierno mendocino destacó este martes que "Mendoza es pionera en contar con una Ficha de Atención de Personas del colectivo LGBTQ+, donde se pueden manejar indicadores fundamentales para una asistencia efectiva. En este programa ya se han registrado 445 sujetos de derecho".En Tierra del Fuego, el gobierno organizó para este martes a la noche en la ciudad de Río Grande la "Fiesta del Orgullo", con un espacio para "", en un evento coordinado por la Subsecretaría de Juventudes, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad destinado a "todas las diversidades y disidencias de la provincia", dijeron fuentes gubernamentales."Habrá música en vivo de la mano del DJ Gian Escobar, mientras que la artista drag fueguina Rapsodia Pepparlust realizará una performance", detallaron.En la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, el Consejo de Diversidad invitó a la comunidad a participar de una jornada de cine debate para presentar el documental "El puto inolvidable", que narra la vida del activista por los derechos de los homosexuales Carlos Jáuregui y se colocó la bandera del orgullo en diferentes instituciones públicas, como el Consejo de Educación, el Concejo Deliberante y el Centro Cívico.En la ciudad puntana (también en la ciudad mendocina de San Rafael) se proyectó el mismo documental en el Microcine de la Universidad Nacional local (UNSL) con la participación especial de Marcelo Ferreyra, un arquitecto y activista feminista defensor de los Derechos Sexuales y Reproductivos desde 1987, primero integrando la Comunidad Homosexual Argentina y luego Gays DC, una de las organizaciones promotoras de la Primera Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires.Además, en el espacio Weyes se inaugurará la Biblioteca y Archivo Disidente Carlos Jauregui, un espacio para conocer las obras producidas por integrantes del colectivo LGBTQI+ y el Concejo Deliberante capitalino realizó el conversatorio "20 Años Construyendo Igualdad" con integrantes intergeneracionales del movimiento.Integrantes de la comunidad LGBTQ+ del norte provincial y de localidades de Bolivia realizaron este martes en La Quiaca lapara visualizar sus derechos y reclamar mayor igualdad sin discriminación.Los manifestantes recorrieron calles de La Quiaca hasta el puente Horacio Guzmán con carteles, globos y mensajes alusivos al sentimiento de orgullo sobre sus identidades y orientaciones de género.El intendente Blas Gallardo valoró el trabajo de integración entre referentes de La Quiaca y Villazón para esta marcha, mientras el Concejo Deliberante de La Quiaca la declaró de Interés Público.La Secretaría de Derechos Humanos organizó las jornadas sobre "Despatologización de las Orientaciones Sexuales y Expresiones de Género", con el objetivo deLa secretaria del área, Daniela Águila, dijo que aún "hace falta seguir trabajando en el tema", ya que "nos falta mucho por difundir, por concientizar y creo que esto es un asunto de todas, todos y todes, que con una alianza estratégica entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos lo vamos a lograr".