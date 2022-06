De frutas, cereales y carne: los animales del zoo de Roma se enfrentan a la ola de calor con helados

Foto: AFP

Los animales del zoológico de Roma le hicieron frente a la ola de calor en la capital italiana con helados de frutas frescas, cereales, pescado y carne que prepararon los cuidadores del parque.Según consignó la agencia AFP, un grupo de macacos japoneses se abalanzó sobre los helados de ciruelas, plátanos, melones y de cereales que los empleados lanzaron directamente a su piscina.En tanto, Samantha y Boomer, la pareja de leones marinos, degustó cubitos de hielo a base de pescado, mientras que los felinos disfrutaron de helados a base de carne y sangre.Además de la comida, Sofía, una elefanta asiática, recibió duchas frías para soportar los 39° grados del martes en Roma.El director del zoo, Yitzhak Yadid, espera que las altas temperaturas no se extiendan: "El calor llegó antes y estoy un poco preocupado por nuestros animales, no es fácil para ellos. Espero que no dure todo el verano, porque estas temperaturas récord no son fáciles de soportar para nadie".Según las previsiones meteorológicas, las temperaturas seguirán siendo altas en Roma en las próximas semanas.