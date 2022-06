Este martes no rigen los parquímetros en CABA y el miércoles ya funcionará la aplicación

Este martes de puede estacionar gratis, pero será el último día antes día antes del cambio de modalidad / Foto: Carlos Brigo

El sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Buenos Aires que contempla el pago con una aplicación en el teléfono celular y deja atrás el sistema de parquímetros y cospeles debutará este miércoles en el distrito para más de 3.500 espacios, en tanto este martes, al igual que el lunes, no rige el uso de parquímetros a la espera de la implementación de la nueva modalidad.Regirá en un área que se extiende por los barrios de Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera, donde se podrá pagar el estacionamiento con una una modalidad virtual.No obstante,, o que prefieran seguir realizando el pago en efectivo,y,El nuevo sistema digital implica que, una vez estacionado el vehículo, se debe ingresar a la, marcar la ubicación, seleccionar la patente, la forma de pago y el tiempo que se utilizará.En relación a losque se utilizaban hasta el pasado sábado en los parquímetros, el Gobierno local detalló queEl nuevo estacionamiento medido mantendrá los días y horarios vigentes hasta ahora, es decir de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 13 horas, mientras no funcionará domingos y feriados.Para abonar habrá una, mediante la cual se elige la cantidad de horas que se quiere estacionar y se paga el total por adelantado, con tarjeta de crédito, débito o Mercado Pago: y otra pospago, donde también se determina el horario anticipadamente pero se puede interrumpir en cualquier momento y pagar solo el tiempo que se usó. En este caso la forma de pago disponible es solo la tarjeta de crédito.En ambos casos la aplicación enviará al usuario un aviso cuando le queden cinco minutos de estacionamiento, teniendo la posibilidad de ampliar el tiempo.“Los que no tienen un teléfono inteligente, se quedaron sin batería o datos, o simplemente prefieren otro medio, pueden pagar en los comercios que van a estar identificados con un sticker. En la web también van a encontrar el mapa de todos los comercios adheridos”, dijo Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas porteña.Los vecinos residentes de las zonas de espacios tarifados pueden registrarse en la web de la Ciudad, con su dirección y patente, para poder estacionar de forma gratuita en un radio de 300 metros de su domicilio.La verificación del estacionamiento medido estará a cargo de agentes de tránsito que con cámaras irán registrando las patentes de los autos estacionados con motos que poseen un gps para determinar la ubicación de los vehículos.Los dispositivos móviles utilizados por los agentes se conectan directamente con el sistema central.y pasado ese tiempo, la patente será enviada al centro de procesamiento para realizar la infracción correspondiente.