Habrá una "zona roja" en Mar del Plata

El intendente tiene un plazo de 45 días a partir para la recepción de solicitudes o la realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios para la zona roja.

Para quienes no respeten zonas y horarios habilitados, habrá multas de mil a 10 mil Unidades Fijas (UF) y/o arresto de 5 a 30 días.

Hoy se aprobó nuestro proyecto que da respuesta a un problema que muchos vecinos de la ciudad tienen hace años: la presencia de la zona roja en la puerta de sus casas. — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) June 24, 2022

Agrupaciones de trabajadoras sexuales comunicaron que presentarán ante el intendente Guillermo Montenegro dos lugares para ellas,para ofrecer servicios sexuales en la vía publica, informaron este lunes.La Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual y la Red de Personas Viviendo con VIH, a través de un comunicado dijeron que presentarán, ante el poder Ejecutivo local, dos lugares que pueden funcionar desde su punto de vista como "zona roja" en esta ciudad balnearia., dijeron.Victoria Disalvo, referente de Reconocimiento del Trabajo Sexual, manifestó a Télam que "no estamos en contra de una regulación, pero la queremos sin criminalización. Entendemos que esta regulación nos está reconociendo como trabajadoras, pero vemos que nos imponen reglas y no tenemos ningún derecho"."Sabemos que el Municipio busca poner fin a la problemática de las zonas rojas en la ciudad y que quede establecido un lugar especifico, pero no queremos una policía con poder punitivo, que ya sabemos que muchas veces ejercieron violencia".El viernes pasado se aprobó en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón una ordenanza para reglamentar y regular la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública en el distrito a partir de una presentación hecha por el oficialismo (JxC) queLas UF son establecidas por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, y actualmente cada una equivale a $123,40, por lo que las multas irán de $123 mil a $617 mil.La ordenanza busca la prevención de la violencia y los delitos en las zonas donde se ejerza la prostitución, se informó.La misma también establece que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública solo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Poder Ejecutivo, y aclara queDesde su aprobación,o la realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios en que se podrá ejercer la prostitución en la vía pública. Pasado ese periodo el Poder Ejecutivo determinará sin más trámite.El viernes, tras su aprobación, el intendente Guillermo Montenegro celebró la noticia ya que la ordenanza establece multas y arrestos para los que incumplan la regulación sobre la Zona Roja y afirmó que “le da más herramientas a la Justicia y la policía para que puedan actuar”.A través de un comunicado, el jefe comunal sostuvo que "de esta forma se da respuesta a un problema que muchos vecinos de la ciudad tienen hace años:“Mi responsabilidad es trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, y que entre todos podamos construir una ciudad más segura y ordenada”, concluyó.