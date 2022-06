Primer día de audiencia: masivo rechazo a la obra del arroyo Medrano en Parque Saavedra

El Parque Saavedra es uno de los espacios verdes más grandes de CABA.

Vecinas y vecinos delrechazaron este lunes por "" el proyecto que el Gobierno de la Ciudad impulsa para la regeneración delcon la promesa que mitigará las inundaciones, y solicitaron que, en cambio, avance con la obra del segundo reservorio de agua pluvial en el Parque Sarmiento al entender que servirá para evitar los anegamientos en días de lluvias intensas.La primera reunión pública, que fue bajo la modalidad virtual, contó con la exposición de los funcionarios de la Ciudad encargados de la obra hídrica, y una segunda instancia que estuvo destinada a las opiniones de vecinas y vecinos, entre quienesy también el cuestionamiento a la falta de consulta ciudadana sobre el proyecto por parte de la gestión local.El plan oficial sobre el Arroyo Medrano fue anunciado en septiembre del 2021, pero con otro enfoque que refería a la propuesta paray corre por debajo del Parque Saavedra.Tras las quejas vecinales, el proyecto fue replanteado en varias ocasiones hasta la redacción final que contempla la creación de un "" de unos 400 metros de extensión, por seis de ancho y dos puentes, que "pretende contribuir a la reducción del riesgo de inundaciones en el entorno".El primer orador fue Gabriel Borges, presidente de la Junta Comunal 12 y dirigente de Juntos por el Cambio, quien consideró que la "obra es"; al tiempo que Marcelo Palacio, subsecretario de Obras, dijo que "el reservorio es paray que la cuenca del Medrano tenga la misma seguridad hídrica que el resto de la Ciudad".Posteriormente, entre los residentes, tomó la palabra Cecilia Martire, vecina de hace 15 años de Saavedra, quien evaluó al proyecto como una "pretensión ´marketinera´ y un" del Gobierno porteño; en tanto que sostuvo que "es una obra innecesaria, mientras que la que sí hace falta es la realización del segundo reservorio en el Parque Sarmiento"."Este proyecto representa una negligencia grande,o y que los fondos sean derivados al reservorio del Parque Sarmiento", coincidió, por su parte, Jorge Marchini, presidente de la asociación vecinal y Biblioteca Popular Cornelio Saavedra.En rigor, los reservorios son espacios para guardar agua y su finalidad es mitigar los efectos de las lluvias abundantes que superen los niveles ordinarios de precipitación.En el marco del plan hidráulico, la cuenca del Medrano ya cuenta con varios reservorios en toda su traza, uno de los cuales está en el, distante a unas 20 cuadras, donde estaba proyectada la construcción de un segundo cuenco regulador, que no se concretó y está pendiente.Manuel Ludueña, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, calificó a la iniciativa deque no contó con la participación de vecinos en su elaboración, sino que representa "una imposición" que va a "destrozar el trazado patrimonial del Parque Saavedra".Soledad González Alemán, en tanto, manifestó su oposición "por tratarse de una decisióna que va a tener un impacto social porque el parque es el jardín de miles de vecinos".La exlegisladora María José Lubertino, en tanto, utilizó el término de "disneylandización" de la Ciudad de Buenos Aires para definir la iniciativa oficial; mientras que el licenciado en Diseño del Paisaje Fabio Márquez aseguró que la idea "es un zanjón que simula algo que no es" y afirmó que "sin participación social no hay ningún proyecto ambiental sostenible".La audiencia pública continuará este martes, desde las 12.30, con la participación prevista de unos 50 oradores y tres expositores, entre ellos, los legisladores del Frente de Izquierda Gabriel Solano y Alejandrina Barry, así como el integrante de la Junta Comunal por el Frente para la Victoria Pablo Ortiz Maldonado.